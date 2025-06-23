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死亡前5年受贈財產 遺產稅申報一次看

2025/06/23 07:30

北區國稅局表示，被繼承人死亡前5年繼承已納遺產稅的財產，不計入遺產總額課稅。（記者鄭琪芳攝）北區國稅局表示，被繼承人死亡前5年繼承已納遺產稅的財產，不計入遺產總額課稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡前5年內繼承已納遺產稅的財產，依「遺贈稅法」第16條第10款規定，不計入遺產總額課稅；若被繼承人生前因受贈取得的財產，於贈與人死亡時已依規定併計遺產課稅，被繼承人該筆受贈的財產，仍可列為不計入被繼承人遺產總額的財產，也就是不列入遺產總額課稅。

舉例說明，甲君2022年2月1月贈與兒子乙君1筆土地，公告土地現值1500萬元，甲君於2022年5月8日死亡，該筆土地應併計甲君的遺產總額課稅，乙君於法定申報期限內申報遺產稅，並全數繳清稅款。然而，乙君於2025年4月12日死亡，乙君的繼承人丙君申報遺產稅時，可將該筆受贈土地列為不計入乙君遺產總額的財產。

北區國稅局說明，「遺贈稅法」第16條第10款規定，旨在避免同一筆財產因近期內連續繼承而被重複課徵遺產稅，因此，被繼承人生前因受贈取得的財產，於贈與人死亡時，已依規定視為贈與人的遺產課徵遺產稅並繳納稅款，受贈人於贈與人死亡後5年內接續死亡，為免被重複課徵遺產稅，受贈人受贈的財產仍可適用上述規定，不計入受贈人的遺產總額課稅。

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