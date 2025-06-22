晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是輝達和蘋果！外媒點名「它」最有望市值衝上4兆

2025/06/22 19:52

《The Motley Fool》分析，微軟將是第一個達到4兆美元市值的公司。（資料照，彭博）《The Motley Fool》分析，微軟將是第一個達到4兆美元市值的公司。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前輝達（NVIDIA）和微軟（Microsoft）的市值都在約3.5兆美元左右，而蘋果（APPLE）的股價近期下跌，市值約為3兆美元。這幾家科技巨頭都受惠於人工智慧（AI）投資帶來的利多，但蘋果在先進AI功能方面的發展卻明顯落後。外媒指出，現在看來輝達或微軟將會是最有機會搶先突破4兆市值大關的公司，雖然輝達的營運表現強勁，但微軟似乎更勝一籌。

美國投資媒體《The Motley Fool》指出，2024年底，科技分析師Dan Ives預測，輝達、微軟和蘋果的市值都將在2025年達到4兆美元，他原先認為蘋果會最先達標，接著是輝達，再來是微軟。但報導指出，微軟將是第一個達到4兆美元市值的公司。

過去幾年，輝達的強勁表現主要來自其資料中心業務的空前成長，今年第一季的資料中心營收年增率高達73%。像微軟這樣的超大規模客戶，正以最快的速度購買輝達的GPU。管理層表示，目前輝達的GPU供應仍然緊張，因此今年剩餘時間的營收成長應該會保持強勁。

然而，輝達高度依賴少數幾家大型客戶，包括微軟。如果這些企業減少AI支出，或轉向其他晶片供應商，輝達的營收可能會出現明顯減速。此外，輝達還面臨其他GPU製造商和「超大客戶自製晶片」的競爭威脅。

因此，儘管輝達應該能繼續快速提升營收，但風險不容忽視。該股目前本益比約為34倍，對一檔成長迅速、AI領域市佔極高的股票來說，這樣的本益比不算過分，但若營運出現任何差池，下跌空間可能不小。

至於微軟，近年在Azure雲端運算平台上表現亮眼，部分原因來自與OpenAI的合作關係。2023年初，微軟對其再投資100億美元，強化了Azure平台以及微軟自家企業軟體的AI能力。雖然微軟如今也在自行開發AI模型，雙方關係略顯緊張，但微軟已穩固了其在雲端市場的地位。為此，微軟正積極擴建資料中心容量。根據管理層預估，2024會計年度資本支出將達800億美元，大多用於建設AI資料中心。在第三季財報電話會議上，該公司面臨供應緊張的問題。

Azure的營收成長正在加速，最新一季年增率達33%，超過競爭對手，其中很大一部分是來自AI訓練與推論的需求。這將進一步推動Azure的營收，也帶動整體業績成長。不只Azure受益，微軟的其他產品也從AI中獲利。例如Microsoft 365就整合了Copilot AI助手，企業和消費者用戶雙雙實現雙位數成長。此外，Copilot Studio讓企業能更簡單地把自家資料接入AI系統，建立專屬AI代理人，這不僅提升黏著度，也為微軟企業軟體生態系開啟更多成長空間。

報導分析認為，目前微軟的股價與輝達相當。但微軟的企業軟體與雲端業務組合更加多元、穩健，而且兩大主力領域都呈現強勁成長與獲利改善趨勢。因此，從投資角度來看，微軟更具吸引力，市值也更有可能率先站上4兆美元的高峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財