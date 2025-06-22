不是輝達和蘋果！外媒點名「它」最有望市值衝上4兆

《The Motley Fool》分析，微軟將是第一個達到4兆美元市值的公司。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前輝達（NVIDIA）和微軟（Microsoft）的市值都在約3.5兆美元左右，而蘋果（APPLE）的股價近期下跌，市值約為3兆美元。這幾家科技巨頭都受惠於人工智慧（AI）投資帶來的利多，但蘋果在先進AI功能方面的發展卻明顯落後。外媒指出，現在看來輝達或微軟將會是最有機會搶先突破4兆市值大關的公司，雖然輝達的營運表現強勁，但微軟似乎更勝一籌。

美國投資媒體《The Motley Fool》指出，2024年底，科技分析師Dan Ives預測，輝達、微軟和蘋果的市值都將在2025年達到4兆美元，他原先認為蘋果會最先達標，接著是輝達，再來是微軟。但報導指出，微軟將是第一個達到4兆美元市值的公司。

請繼續往下閱讀...

過去幾年，輝達的強勁表現主要來自其資料中心業務的空前成長，今年第一季的資料中心營收年增率高達73%。像微軟這樣的超大規模客戶，正以最快的速度購買輝達的GPU。管理層表示，目前輝達的GPU供應仍然緊張，因此今年剩餘時間的營收成長應該會保持強勁。

然而，輝達高度依賴少數幾家大型客戶，包括微軟。如果這些企業減少AI支出，或轉向其他晶片供應商，輝達的營收可能會出現明顯減速。此外，輝達還面臨其他GPU製造商和「超大客戶自製晶片」的競爭威脅。

因此，儘管輝達應該能繼續快速提升營收，但風險不容忽視。該股目前本益比約為34倍，對一檔成長迅速、AI領域市佔極高的股票來說，這樣的本益比不算過分，但若營運出現任何差池，下跌空間可能不小。

至於微軟，近年在Azure雲端運算平台上表現亮眼，部分原因來自與OpenAI的合作關係。2023年初，微軟對其再投資100億美元，強化了Azure平台以及微軟自家企業軟體的AI能力。雖然微軟如今也在自行開發AI模型，雙方關係略顯緊張，但微軟已穩固了其在雲端市場的地位。為此，微軟正積極擴建資料中心容量。根據管理層預估，2024會計年度資本支出將達800億美元，大多用於建設AI資料中心。在第三季財報電話會議上，該公司面臨供應緊張的問題。

Azure的營收成長正在加速，最新一季年增率達33%，超過競爭對手，其中很大一部分是來自AI訓練與推論的需求。這將進一步推動Azure的營收，也帶動整體業績成長。不只Azure受益，微軟的其他產品也從AI中獲利。例如Microsoft 365就整合了Copilot AI助手，企業和消費者用戶雙雙實現雙位數成長。此外，Copilot Studio讓企業能更簡單地把自家資料接入AI系統，建立專屬AI代理人，這不僅提升黏著度，也為微軟企業軟體生態系開啟更多成長空間。

報導分析認為，目前微軟的股價與輝達相當。但微軟的企業軟體與雲端業務組合更加多元、穩健，而且兩大主力領域都呈現強勁成長與獲利改善趨勢。因此，從投資角度來看，微軟更具吸引力，市值也更有可能率先站上4兆美元的高峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法