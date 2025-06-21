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川普考慮介入以伊衝突！標普連三黑 台積電ADR下挫近2％

2025/06/21 05:46

週五美股波動較大，道瓊工業指數上漲0.08%，標普500指數跌0.22%，那斯達克指數下跌0.51%，費城半島體指數下跌0.75%。（彭博社）週五美股波動較大，道瓊工業指數上漲0.08%，標普500指數跌0.22%，那斯達克指數下跌0.51%，費城半島體指數下跌0.75%。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國正在考慮是否介入伊朗與以色列衝突，投資人對此感到緊張，週五美股交易波動較大，道瓊工業指數上漲35.16點、0.08%，標普500指數連續第三天下跌，跌幅0.22%，那斯達克指數下跌0.51%，費城半島體指數下跌0.75%，台積電ADR下挫1.87%，收在209.51美元。

綜合外媒報導，以色列與伊朗衝突持續高漲，伊朗表示，在受到以色列攻擊情況下，不會討論核計畫的未來，而歐洲則試圖勸說德黑蘭重返談判。美國總統川普則正在考慮直接介入對伊朗的打擊。白宮週四表示，川普將在未來兩週內做出最終決定。

有消息傳出，美國可能撤銷一些半導體製造商在中國使用美國技術的豁免權，晶片股因此承壓，輝達下跌超過1%，台積電ADR下跌1.87%。

聯準會在週三維持利率不變，主席鮑爾警告，隨著川普的關稅政策影響，通膨可能會在夏季加速，川普週四再次抨擊鮑爾，稱推遲降息將給美國造成「數千億美元」的損失。聯準會理事華勒 （Christopher Waller） 週五則釋出鴿派說法，他表示若通膨持續趨緩，聯準會最快可能於7月降息。

道瓊工業指數上漲35.16點或0.08%，收42,206.82點。

那斯達克指數下跌98.86點或0.51%，收19447.41點。

S&P 500指數下跌13.03點或0.22%，收5967.84點。

費城半導體指數下跌39.55點或 0.75%，收5211.48點。

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