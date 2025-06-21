衝擊台積電等廠！傳美擬撤銷在中使用美國技術豁免權

美國商務部已告知全球主要半導體製造商，擬撤銷他們在中國使用美國技術的豁免權，此舉可能對三星電子、SK海力士及台積電等業者在中國的營運造成衝擊，並加劇美中貿易緊張關係。 （路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》20日報導，美國商務部1名官員已告知全球主要半導體製造商，川普政府擬撤銷他們在中國使用美國技術的豁免權，此舉可能對三星電子、SK海力士及台積電等業者在中國的營運造成衝擊，並加劇美中貿易緊張關係。

受此消息影響，美國半導體類股20日開盤後應聲下跌，費城半導體指數一度下跌 2%，台積電ADR跌幅一度達2.5%，半導體設備商應用材料跌幅達4%，艾司摩爾 （ASML） 也下跌1.9%，但午盤過後跌幅都收斂。

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目前，三星電子及SK海力士和台積電享有美國政府核發的全面豁免權，允許3家公司將美國製造的半導體生產設備運送至其位於中國的晶片廠房，而無需針對每次設備出口都得單獨向美國政府申請許可證。

知情人士透露，美國商務部工業安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）本週稍早告上述知3家公司，美國希望取消這些豁免權，並將此行動描述為川普政府打擊美國關鍵技術流入中國的行動一環。

美國一旦實施此舉，可能對美中之間的外交和經濟造成破壞。美國和中國代表本月稍早在倫敦達成了一項脆弱的貿易休戰協議，部分內容是，兩國同意暫緩推出新的出口管制措施。

白宮官員強調，此舉並非新的貿易戰升級，而是為了讓晶片設備許可制度與中國對稀土材料的出口管制機制相似。

美國商務部發言人表示，晶片製造商仍能在中國營運，但新執法機制將讓這3家公司與其他出口至中國的半導體公司適用相同的許可申請要求，確保所有公司都遵循相同的審核程序，而非享有特殊待遇。

但美國這項使全球晶片製造商在中國營運更加困難的新舉措，仍可能會讓北京當局認為是對倫敦協議的背叛。這也可能使美國與南韓和台灣的友好政府關係陷入緊張，這兩國的半導體企業將受到最大影響，近年來他們已承諾在美國進行大規模投資。

業界人士表示，美國採取更嚴格的限制措施不會立即迫使廠房關閉，但長期而言將使營運變得更加困難，並將擾亂全球產業，因為各國企業正在因應中美貿易戰引發的其他問題，例如中國對稀土磁鐵的出口管制。

晶片製造商可能會向美國政府尋求逐案許可，以向其中國工廠供貨，同時尋求以日本和歐洲的設備取代美國設備。

參與討論的人士表示，撤銷豁免尚未塵埃落定。美國商務部工業安全局尚未獲得其他政府部門支持。政府內部反對者擔心，取消豁免權最終將讓中國政府控制這些廠房。台灣和南韓企業已向其母國政府通報此事，希望協助遊說反對。台韓兩國都正與華府談判更廣泛的貿易協議。

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