泰嗆柬埔寨淪詐騙中心 東協分崩離析一帶一路慘了？

泰柬近期因邊界問題爆發爭執，泰國民眾上街抗議柬埔寨。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國與柬埔寨近期因邊界問題爆發爭執，柬埔寨前總理韓森（Hun Sen）與泰國總理貝東塔15日的通話錄音被洩露到網路上，兩國又爆出新爭執。未料19日，泰國副總理巴瑟開嗆柬埔寨已淪為「全球網絡犯罪中心」，柬方怒斥泰方潑髒水。由於東協在中國一帶一路扮演關鍵角色，這場外交危機揭開東協團結假象，危及東協信譽。

泰柬邊防軍5月28日於存在主權爭議的兩國邊界地區爆發衝突，造成一名柬國士兵身亡，柬方已禁止泰國水果蔬菜進口。

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雙方僵局未解，卻鬧出新風波，泰國總理貝東塔私下致電前柬埔寨總理韓森，並親暱稱呼韓森為「叔叔」，她還將處理邊境衝突的泰國東北部陸軍司令，稱為自己的「對手」。

然而，韓森竟然將對話內容公開，引發泰國政治風暴，導致親軍方政黨退出執政聯盟，貝東塔陷入政治危機。貝東塔指責韓森故意洩露私人談話，並表示韓森破壞雙方的信任。

沒想到，泰柬19日再爆發口水戰。根據《柬中時報》報導，泰國副總理兼數位經濟和社會部長巴瑟指控，柬埔寨已淪為「全球網絡犯罪中心」。柬方回嗆巴瑟的言論「像未斷奶的孩子」，並批評泰方「手拿髒水桶，往別人身上潑」，目的是借機轉移本國危機。

對於泰柬2國裂痕越來越大，《南華早報》引述分析人士看法稱，如果東協不能緩和泰柬的緊張局勢，其本已受損的信譽將面臨新的打擊，因為致命的邊境衝突和政治洩密有可能引發更廣泛的影響。

報導指出，自1967年成立以來，東協（ASEAN）一直因幫助避免成員國之間發生衝突而備受讚譽。但觀察家表示，這項傳統如今面臨嚴峻考驗。南洋理工大學副教授古賀圭（音譯）表示，東協在維持團結方面將面臨越來越大的困難，特別是成員國在緬甸、中東、南海和中美競爭等問題，仍然存在分歧。

他說，這種分裂使得東協更難以在更廣泛的東亞區域框架內有效定位自己，恐會削弱東協的外交影響力。

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