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棒球迷看過來！央行將發行12強紀念銀幣、6/23公布樣幣

2025/06/20 18:15

台灣隊在世界12強棒球錦標賽奪冠。圖為2024世界棒球12強賽冠軍專刊。（文總提供）台灣隊在世界12強棒球錦標賽奪冠。圖為2024世界棒球12強賽冠軍專刊。（文總提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣棒球隊在WBSC世界12強棒球錦標賽中奪下世界冠軍，總統賴清德有意將現行500元紙鈔上的正面圖像「少棒小將」改成12強冠軍隊。然而，鈔券改版茲事體大，耗費成本、時間，中央銀行最後決定改以發行12強紀念銀幣，將於下週一（6/23）公布樣幣。

央行總裁楊金龍今年3月在立法院財委會被問是否改版新台幣，還是發行紀念鈔幣時，楊金龍當時回應，還在規劃中，正因值得紀念，「用紀念幣或紀念鈔方式也許比較好」。

今日下午央行突發採訪通知，表示下週一將說明2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣相關事宜，並將提供樣幣拍攝，棒球迷引頸企盼的紀念幣終於要發行了。

目前台灣流通的500元紙鈔圖案正面為台東「南王國小少棒隊」的球員，背面是大霸尖山與梅花鹿。根據中國信託文薈館指出，南王國小是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是卑南族出身，個個都很能吃苦也熱愛棒球，在偏鄉資源不多的練球環境下，經教練陸永茂嚴格訓練，球隊成績優異在許多國內外賽事中是常勝軍，1998年拿下全國軟硬式少棒賽冠軍，締下少棒史的紀錄。

台灣隊去年12強賽拿下冠軍後，立委透露賴清德希望將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。賴清德去年底在「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」也親自表示，會讓這件事情「實現」，500元上的少棒小朋友長大了。

然而，新台幣鈔券改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，最後央行決定採行發行紀念銀幣方式。

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