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攔阻最多宗詐騙案！國泰世華、中國信託4銀行獲北市表揚

2025/06/20 18:30

銀行共同協助阻詐，北市警今表揚優秀銀行及行員。（記者劉慶侯翻攝）銀行共同協助阻詐，北市警今表揚優秀銀行及行員。（記者劉慶侯翻攝）

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市政府警察局今日（20）日舉辦治安會報，副市長張温德特別頒發感謝狀，表揚114年3至4月成功協助攔阻詐騙案件量能前3名的國泰世華銀行、中國信託商業銀行、淡水第一信用合作社及京城銀行等，以及各分行表現優異的員工，鼓勵全體金融從業人員持續投入阻詐工作。

市警察局長李西河表示，假投資詐騙常見手法為詐團假冒知名人物或投資專家身分，成立社群群組，提供「穩賺不賠」、「高報酬零風險」投資訊息，絕對是詐騙。防詐無假期，唯有全民警覺，才能共同阻斷詐騙鏈。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏分析114年5月「打詐儀錶板」，北市受理案件數為1807件，其中以「假投資詐騙」案類最多，計有313件，財損金額計10億3,425萬元。

根據假投資詐騙之特性，約九成以上詐騙資金流向皆需經由金融機構處理，包括提領現金、匯款（含跨境匯款）等。因此，金融機構行員身處打詐第一線，扮演極為關鍵的阻詐角色。

經統計北市114年1至5月成功攔阻917件、11億餘元，其中臨櫃提（匯）款單筆百萬以上次數最多的金融機構為中國信託。

金融機構行員於臨櫃服務時，若發現客戶有以「房屋修繕裝潢、親友借款、購買玉石、古董或海外投資」為由匯款，卻對收款人身分交代不清，請即時啟動關懷提問機制並通報警方。

另針對辦理不動產設定抵押、申請外幣帳戶、解除保單、定存、設定約定轉帳等較具高風險的金融操作，亦應特別注意資金流向及交易模式。如發現資金異常集中轉入陌生帳戶、短時間內大額提領或解約，均為涉詐徵兆，應即時通報警方，共同防止民眾遭詐騙。

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