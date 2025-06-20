晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

5月外銷訂單連4紅 美國接單金額創新高、年增40.1％

2025/06/20 18:30

5月外銷訂單連4紅，美國接單金額創新高。（路透）5月外銷訂單連4紅，美國接單金額創新高。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計處20日公布5月外銷訂單金額達579.3億美元、年增18.5%，寫下連4紅，主要還是來自AI人工智慧、高效能運算等需求超乎預期強勁，且受到美國對等關稅暫緩帶來拉貨潮，美國接單金額210.9億美元，創下歷史新高，年增達40.1%。

5月外銷訂單金額達579.3億美元，表現優於預期，統計處代理處長黃偉傑表示，半導體、伺服器等與AI應用有關產品「比想像中強勁許多」，且相對不受關稅影響。至於1至5月外銷訂單2638億美元，年增15%。

5月外銷訂單主要接單貨品仍是資訊通信182億美元、電子產品215億美元呈現「雙強」；基本金屬、塑橡膠製品、化學品仍較去年同期衰退，減幅均達雙位數。惟機械產品受惠自動化設備需求熱絡，加上工具機訂單成長，略有成長。

傳產表現能否回穩，黃偉傑認為與兩因素有關，因AI獨強支撐經濟，消費端沒有明顯復甦，加上中國產能過剩、供過於求，向全球低價傾銷，兩因素目前並沒有顯著改善。

另外，美國接單金額210.9億美元，創歷史新高，增幅40.1%則是近四年最大增幅，包括電子產品增加34.3億美元、資通信產品增21.4億美元；東協訂單金額113.1億美元，也創新高。

經濟部預估，6月外銷訂單金額530到550億美元，最高年增幅達20.7%；上半年外銷訂單金額3168到3188億美元，年增幅在15.3到16%。

黃偉傑分析，關稅造成的拉貨潮，可能讓下半年旺季提前在上半年發酵，而造成「前高後低」，若關稅底定、經濟狀況好轉、需求上來會是另一情況，因此要再進一步觀察對等關稅結果。根據經濟部調查，傳產等部分廠商有反映，拉貨潮確實有慢慢減緩趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財