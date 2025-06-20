5月外銷訂單連4紅 美國接單金額創新高、年增40.1％

5月外銷訂單連4紅，美國接單金額創新高。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計處20日公布5月外銷訂單金額達579.3億美元、年增18.5%，寫下連4紅，主要還是來自AI人工智慧、高效能運算等需求超乎預期強勁，且受到美國對等關稅暫緩帶來拉貨潮，美國接單金額210.9億美元，創下歷史新高，年增達40.1%。

5月外銷訂單金額達579.3億美元，表現優於預期，統計處代理處長黃偉傑表示，半導體、伺服器等與AI應用有關產品「比想像中強勁許多」，且相對不受關稅影響。至於1至5月外銷訂單2638億美元，年增15%。

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5月外銷訂單主要接單貨品仍是資訊通信182億美元、電子產品215億美元呈現「雙強」；基本金屬、塑橡膠製品、化學品仍較去年同期衰退，減幅均達雙位數。惟機械產品受惠自動化設備需求熱絡，加上工具機訂單成長，略有成長。

傳產表現能否回穩，黃偉傑認為與兩因素有關，因AI獨強支撐經濟，消費端沒有明顯復甦，加上中國產能過剩、供過於求，向全球低價傾銷，兩因素目前並沒有顯著改善。

另外，美國接單金額210.9億美元，創歷史新高，增幅40.1%則是近四年最大增幅，包括電子產品增加34.3億美元、資通信產品增21.4億美元；東協訂單金額113.1億美元，也創新高。

經濟部預估，6月外銷訂單金額530到550億美元，最高年增幅達20.7%；上半年外銷訂單金額3168到3188億美元，年增幅在15.3到16%。

黃偉傑分析，關稅造成的拉貨潮，可能讓下半年旺季提前在上半年發酵，而造成「前高後低」，若關稅底定、經濟狀況好轉、需求上來會是另一情況，因此要再進一步觀察對等關稅結果。根據經濟部調查，傳產等部分廠商有反映，拉貨潮確實有慢慢減緩趨勢。

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