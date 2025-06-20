晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

合庫金資產規模躍升第五大 股東會通過1元股利

2025/06/20 17:19

合庫金股東會通過配發1元股利。（合庫金提供）合庫金股東會通過配發1元股利。（合庫金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）今日召開股東常會，順利通過每股配發1元股利，包含現金0.7元、股票0.3元。董事長林衍茂表示，截至113年底，合庫金控總資產達新台幣5.17兆元，再創歷史新高，與國內同業相比，較前年往前推進一名，為國內資產規模第五大的金控公司。

合庫金去年合併稅後盈餘198.09億元，較前年增加19.31億元、年成長10.8%，每股稅後盈餘由前年的1.13元增加至去年的1.26元，股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為7.84%及0.4％。

其中，合庫金控的核心－銀行子公司去年合併稅後盈餘189.53億元，年增26.5億元、年成長16.25%。其餘6間子公司合計獲利8.56億元，各子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團整體經營績效持續向前邁進。

在ESG表現方面，合庫金控連年獲國際高度肯定，包括入選CDP碳揭露專案A級領導企業、標普永續年鑑全球前5%、道瓊永續指數世界與新興市場雙成分股，並為首家簽署赤道原則、通過SBTi減碳目標審查的公股金控。此外，合庫銀行近期也榮獲「台灣建築永續獎金獎」與「節能建築領袖獎」。

合庫金並強調人才策略與性別平權，獲《現代雜誌》「最嚮往的金控公司」優等獎、並入選性別平等評比機構Equileap之「新興市場性別平等企業」，為台灣金融業首例。

展望未來，合庫金控將持續穩健經營，靈活調整商品組合與行銷策略，攜手股東與員工共創永續價值。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財