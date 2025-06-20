合庫金資產規模躍升第五大 股東會通過1元股利

合庫金股東會通過配發1元股利。（合庫金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）今日召開股東常會，順利通過每股配發1元股利，包含現金0.7元、股票0.3元。董事長林衍茂表示，截至113年底，合庫金控總資產達新台幣5.17兆元，再創歷史新高，與國內同業相比，較前年往前推進一名，為國內資產規模第五大的金控公司。

合庫金去年合併稅後盈餘198.09億元，較前年增加19.31億元、年成長10.8%，每股稅後盈餘由前年的1.13元增加至去年的1.26元，股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為7.84%及0.4％。

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其中，合庫金控的核心－銀行子公司去年合併稅後盈餘189.53億元，年增26.5億元、年成長16.25%。其餘6間子公司合計獲利8.56億元，各子公司皆維持一定的獲利水準，合庫集團整體經營績效持續向前邁進。

在ESG表現方面，合庫金控連年獲國際高度肯定，包括入選CDP碳揭露專案A級領導企業、標普永續年鑑全球前5%、道瓊永續指數世界與新興市場雙成分股，並為首家簽署赤道原則、通過SBTi減碳目標審查的公股金控。此外，合庫銀行近期也榮獲「台灣建築永續獎金獎」與「節能建築領袖獎」。

合庫金並強調人才策略與性別平權，獲《現代雜誌》「最嚮往的金控公司」優等獎、並入選性別平等評比機構Equileap之「新興市場性別平等企業」，為台灣金融業首例。

展望未來，合庫金控將持續穩健經營，靈活調整商品組合與行銷策略，攜手股東與員工共創永續價值。

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