晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

集邦：6月電視面板價格鬆動 筆電展望轉趨樂觀

2025/06/20 17:13

集邦表示，6月電視面板價格鬆動，筆電展望轉趨樂觀。（記者陳梅英攝）集邦表示，6月電視面板價格鬆動，筆電展望轉趨樂觀。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce研究副總范博毓指出，6月之後電視面板需求漸弱的態勢更為明確，品牌採購態度趨於保守，面板廠對於價格態度有稍微鬆動跡象，預估6月除32吋報價持平之外，其餘尺寸下跌1至2美不等。

TrendForce今日公布最新面板報價，范博毓表示，由於下半年終端需求依然不明朗，加上品牌手中的庫存水位逐漸墊高，甚至部分品牌客戶也開始考慮要下修第三季的電視面板採購動能，也透過訂單的修正來做為與面板廠議價的籌碼。

目前觀察，部分品牌客戶的確開始向面板廠提出專案價或是MDF的要求。而面板廠在目前需求明顯減弱的態勢下，對價格態度有稍鬆動的跡象，部分面板廠對於透過價格些許調整或是MDF等方式來爭取客戶訂單持較開放態度，預估6月除32吋電視面板報價仍維持持平外，43吋、50吋、55吋下跌1美元，65吋與75吋下跌1~2美元不等。

顯示器面板方面，隨需求也陸續到頂，品牌客戶拉貨開始出現修正，加上電視面板需求走弱，跌價態勢確立下，也開始影響顯示器面板價格的走勢。雖然面板廠仍希望面板價格持續有微幅上漲的空間，但大部分的品牌客戶都不太能接受6月份價格持續上漲，范博毓估6月份的顯示器面板價格將全面轉為持平態勢。

至於筆電面板，因品牌對下半年需求轉趨樂觀，開始增加拉貨動能，范博毓說，未來幾個月的訂單需求都有往上增加的趨勢，惟面板廠之間為了鞏固客戶關係，仍不太可能主動提出面板價格上漲的想法，甚至會透過諸多檯面下的價格策略積極爭取客戶訂單。

就目前觀察6月份的筆電面板仍是維持全面持平的態勢。但近期開始浮現記憶體缺貨、價格大幅上漲的問題，是否會衝擊到後續品牌客戶對面板拉貨的態度，值得密切關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財