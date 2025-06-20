集邦：6月電視面板價格鬆動 筆電展望轉趨樂觀

集邦表示，6月電視面板價格鬆動，筆電展望轉趨樂觀。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce研究副總范博毓指出，6月之後電視面板需求漸弱的態勢更為明確，品牌採購態度趨於保守，面板廠對於價格態度有稍微鬆動跡象，預估6月除32吋報價持平之外，其餘尺寸下跌1至2美不等。

TrendForce今日公布最新面板報價，范博毓表示，由於下半年終端需求依然不明朗，加上品牌手中的庫存水位逐漸墊高，甚至部分品牌客戶也開始考慮要下修第三季的電視面板採購動能，也透過訂單的修正來做為與面板廠議價的籌碼。

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目前觀察，部分品牌客戶的確開始向面板廠提出專案價或是MDF的要求。而面板廠在目前需求明顯減弱的態勢下，對價格態度有稍鬆動的跡象，部分面板廠對於透過價格些許調整或是MDF等方式來爭取客戶訂單持較開放態度，預估6月除32吋電視面板報價仍維持持平外，43吋、50吋、55吋下跌1美元，65吋與75吋下跌1~2美元不等。

顯示器面板方面，隨需求也陸續到頂，品牌客戶拉貨開始出現修正，加上電視面板需求走弱，跌價態勢確立下，也開始影響顯示器面板價格的走勢。雖然面板廠仍希望面板價格持續有微幅上漲的空間，但大部分的品牌客戶都不太能接受6月份價格持續上漲，范博毓估6月份的顯示器面板價格將全面轉為持平態勢。

至於筆電面板，因品牌對下半年需求轉趨樂觀，開始增加拉貨動能，范博毓說，未來幾個月的訂單需求都有往上增加的趨勢，惟面板廠之間為了鞏固客戶關係，仍不太可能主動提出面板價格上漲的想法，甚至會透過諸多檯面下的價格策略積極爭取客戶訂單。

就目前觀察6月份的筆電面板仍是維持全面持平的態勢。但近期開始浮現記憶體缺貨、價格大幅上漲的問題，是否會衝擊到後續品牌客戶對面板拉貨的態度，值得密切關注。

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