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無人機廠商璿元科技發表新品 長航程無人機支援衛星中繼

2025/06/20 15:42

嘉義縣長翁章梁（中）及璿元科技執行長周玉端（右3）等觀看無人機動態展演。（記者林宜樟攝）嘉義縣長翁章梁（中）及璿元科技執行長周玉端（右3）等觀看無人機動態展演。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動無人機產業發展，亞洲無人機AI創新應用研發中心進駐廠商-璿元科技，今天發表新品「SKYVTOL 2」電動長航程無人機，可進行物流運送、支援衛星中繼，最長航行可達180分鐘、航程200公里，展現台灣本土無人機廠商自主研發的實力。

璿元科技、社團法人中華無人系統應用發展協會、國家中山科學研究院航空所、虎尾科技大學、嘉義亞洲無人機AI創新園區廠商協進會，舉辦「高空通訊平台（HAPS）技術論壇暨新品發表會」，有無人機靜態展示產品及戶外動態展演，展現通訊中繼與垂直起降應用實戰操作。

嘉義縣長翁章梁說，亞創中心已聚集近50家產學研單位進駐，曾接待31個國家代表，成為台灣無人機國際櫥窗，璿元科技研發、投入無人機技術已有成果，期許中央、地方持續攜手，壯大無人機國家隊。

縣府經濟發展處表示，璿元科技是亞創中心首批進駐廠商，現已取得六型八款中階資安認證無人機，為全台通過資安證書最多的廠商，發表會展示多款次世代無人機，涵蓋測繪、農業、巡檢等應用領域，該公司具備模組化酬載設計與整合後端系統能力，展現客製化整合的能力。

「SKYVTOL 2」進行物流運送。（記者林宜樟攝）「SKYVTOL 2」進行物流運送。（記者林宜樟攝）

璿元科技執行長周玉端說，「SKYVTOL 2」翼展350公分，已進行物流運送示範計畫，酬載重量5公斤，並與中華電信合作，背負低軌衛星通訊天線進行試驗，無人機在天空將無人機的影像、偵測數據，透過低軌衛星傳送到衛星，再傳送到地面站，不會受到電波干擾。

「高空通訊平台論壇」邀台灣經濟研究院、中科院、虎尾科技大學與璿元專家深入探討平流層飛行器，從趨勢到技術應用的完整脈絡，HAPS具備長時間滯空、廣域覆蓋與快速部署等特性，可廣泛應用於災後通訊補強、國土監控與整合地理空間資訊，為下世代通訊科技帶來嶄新突破。

翁章梁說，嘉義縣將持續推動、整合亞創中心、民雄航太園區與未來大型飛測場三大場域，打造即研即測的產業環境，吸引更多廠商落腳，邁向亞洲AI無人機戰略重鎮。

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