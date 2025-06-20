亞翔接單大爆發 在手訂單達2084.9億元

亞翔在手訂單達2084.9億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室工程廠亞翔（6139）今召開法說會，並公布今年前五月在手訂單尚未施工工程合約達2084.9億元，其中，今年前五月新簽約合約金額達957.63億元，呈現接單大爆發走勢，向上攀升並創新高。

亞翔指出，今年前五月在手訂單尚未施工工程合約達2084.9億元，較去年底的1304.97億元顯著增加779.93億元；產業別分布，半導體占63%，鐵路/公路/機場工程占16%，捷運工程占12%，能源工程占3%，商業建築工程占2%，區段徵收占2%。市場比重分布，55%來自東協市場，台灣市場占43%，中國約占2%。

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亞翔今年到五月新接訂單金額共計957.63億元，也較去年底大增，半導體比99%，其他1%，區域別是東協貢獻92%、台灣7%、中國1%。

亞翔展望後續營運樂觀，主要台灣與與新加坡在建工程增加，台灣高科技廠包括鵬鼎高雄園區KA01 4F Relayout一次配工程，台積電（2330）AP8 拆除工程、MEP工程、無塵室工程，還有台積電F22 P1/P2/P3 Underground Piping Package（高雄）等。海外有世界先進（5347）的新加坡廠區，新加坡記憶體業者的先進封裝廠區等。

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