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運價跌幅10.47％ 美西航線運價斷崖式暴跌32.71％

2025/06/20 15:33

最新運價跌幅10.47%。（陽明提供）最新運價跌幅10.47%。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）再跌218.65點到1869.59點，跌破2000點，跌幅10.47%，連2跌，四大主要航線都走跌。其中，遠東到美西航線跌幅最高，達32.71%，跌破3000美元大關。

市場人士指出，雖然美中高關稅豁免尚未到期，但在美國線供給增多下，美國線運價暴跌。美中高關稅暫緩到8月9日，因此從遠東出貨到美國進關的時程估算，美西航線最晚要7月第3周前出貨，美東則要提前1個月。

SCFI最新指數中，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1835美元，下跌9美元，跌幅0.48%；地中海線每TEU 3063美元，下跌127美元，跌幅3.98%；美西每FEU（40呎櫃）2772美元，暴跌1348美元，跌幅32.71%；美東每FEU 5352美元，下漲1393美元，跌幅20.65%。

近洋線方面，遠東到新加坡每TEU 運價460美元，上漲5美元，漲幅0.1%。

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