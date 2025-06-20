積欠加班費勞資協商無共識 佳格企業工會：持續抗爭護權益

佳格企業工會成員們19日拉起白布條抗議佳格食品集團積欠加班費。（資料照，記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕佳格集團爆積欠員工加班費、累計金額數百萬元，昨天被佳格企業工會成員齊聚大園廠前抗議，佳格資方今與工會協商，佳格允諾針對部分員工給予補償，反而引來工會成員們批評，認為佳格對員工的差別待遇是要分化員工，工會揚言「將持續爭取成員們權益」。

工會指出，佳格過去數十年於每年農曆春節、6月各發放一個月工資的春節及年中獎金，具備經常性與勞務對價性，應認定為工資，再正確計算加班費與勞保、勞退，因而積欠員工許多加班費，總額達數百萬元，應盡速返還給員工，別成為「佳格公司大賺錢、薪資給付不完全」無良企業。

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今天協商過程中，佳格指出，去年6月間協商時，就曾提出將2009年7月22日以前受僱、符合合約資格的在職員工的固定獎金，納入加班費計算基準，但工會要求須將全體員工所領的獎金納入加班費計算基準，並予以回溯補發；佳格希望能秉持尊重個別合約的精神，將持續與工會溝通。

工會表示，協商中佳格未針對工會訴求進行回應，而佳格同意給予2009年7月22日前入職、簽訂勞動契約的員工補償，但之後入職的員工皆無補償，顯是對員工的差別對待，意圖分化員工、破壞團結。佳格積欠的加班費，5年內的金額已超過600萬元，數十年積欠下來，數目更可觀，但2年多來協商無功，工會將持續抗爭。

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