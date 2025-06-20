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Q3鋼市虛 中鴻7月內銷3大鋼品全降600元

2025/06/20 14:45

中鴻7月內銷鋼品開跌。（取自公司官網）中鴻7月內銷鋼品開跌。（取自公司官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕單軋大廠中鴻（2014）今天開盤，如外界預期降價，7月內銷盤價熱軋、冷軋、鍍鋅等全面調降600元。8月外銷鋼品則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，美國關稅政策持續衝擊全球經濟，美國總統川普又宣布鋼鋁關稅倍增至50%，並於6月4日生效；另，宣布對8類產品（主要為家電類）自23日起加徵50%進口關稅，再次擾動鋼鐵市場貿易現況。

供需方面，中國1-5月累計粗鋼產量較去年同期下降1.7%、現代鋼鐵關閉浦項第二廠區，加上東南亞諸多擴建項目進度緩慢或延宕，皆有助緩解產業壓力。另，日前中國發改委表示，多項穩經濟政策將於6月底發布，並強調整治內捲式競爭、加快淘汰鋼鐵等行業的低效產能，預計隨著相關政策落實與推展，將促進鋼市供需加速平衡。

中鴻認為，各國關稅協商仍在持續，亞洲進入高溫多雨季節，市場採購放緩並保持觀望，考量國內匯率波動影響，為減輕客戶營運調節壓力，因此本次盤價適度調降。

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