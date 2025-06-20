麥寮電廠煤轉氣耗資500億 地方關切天然氣接收站工安議題

台塑在麥寮社教園區召開燃氣發電機組、天然氣接收站新建工程及麥寮工業專用港變更環境影響說明會，地方民代及民眾要求做好工安。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑麥寮汽電廠三組燃煤機組將在今年底停止運轉，將轉燃天然氣，台塑今（20）日在麥寮社教園區召開燃氣發電機組、天然氣接收站新建工程及麥寮工業專用港變更說明會，與會民意代表、民眾對轉型樂觀其成，多數擔憂施工期間及後續營運的工安問題，要求做到最高安全標準。

今天說明會吸引近百名鄉親到場關切，麥寮鄉長許忠富、台西鄉長李文來，縣議員林深、吳蕙蘭、許留賓、顏嘉葦、蔡永富，麥寮鄉代會主席韓青山與多位鄉代及台西、麥寮多位村長也都與會表達意見。

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麥電燃煤轉型燃氣預計投資金額達500多億元，規畫在工業區南側的擴建預定地，設置燃氣複循環發電機組37公頃，新設2部各120+10%萬瓩的燃氣發電機組、液化天然氣接收站興建4座16萬至18萬公秉儲槽及氣化設施及南碼頭開發區約45公頃，含可容納液化天然氣容量26萬立方米等級船舶的LNG卸收碼頭，預計工期為取得施工許可後5年。

台塑在麥寮社教園區召開燃氣發電機組、天然氣接收站新建工程及麥寮工業專用港變更環境影響說明會。（記者黃淑莉攝）

許忠富等人表示，燃煤轉燃氣是未來趨勢，國家能源政策及產業轉型，地方支持也樂觀其成，但工安及未來可能產生的環保問題一定做好。

吳蕙蘭、許留賓及蔡永富等人指出，台塑轉型地方支持，先前高雄氣爆、台中新光三越氣爆讓人心有餘悸，百密不能有一疏，對於工安問題要求以最嚴格標準做好。

麥寮鄉代吳明宜說，去年馬來西亞有發生天然氣輸送管線爆炸意外，麥電接收站在工業區南端，發電廠則在北端，這麼長距離的管線安全要如何確保安全，另麥電發電量占全台比率高，麥寮卻常發生跳電，希望能協助做好麥寮的電網。

台塑麥寮管理處副總蔡建樑指出，麥電燃氣機組及天然氣接收站2023年已通過環境影響評估，上個月也與台塑完成購電合約，燃氣完成啟用1年可以減碳約600多萬噸，地方關切的工安問題，國家政策對於天然氣儲槽有工安嚴格要求，對於施工及未來營運一定會確保工安的安全。

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