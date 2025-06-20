南韓糟了！對美經常帳順差創史上新高 提升關稅談判挑戰性

南韓總統李在明。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓央行週五（20日）公布，南韓2024年對美經常帳順差高達1182億美元，創歷史新高。該數字自2019年以來逐年增加，顯示出韓美貿易關係越來越緊密，但也意味著潛在的摩擦，外媒指出，這無形中增加了南韓總統李在明和美國總統川普尋求達成貿易協議時，所面臨的挑戰。

《彭博》報導，南韓早已被川普列入前10大擴大美國貿易逆差的國家之一。出口是南韓經濟的命脈，2023年出口占國內生產毛額（GDP）超過40%。南韓對全球供應鏈至關重要，尤其是在晶片、智慧型手機、汽車與電池領域。

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而美國是南韓僅次於中國的第2大出口市場，2024年出口額達1278億美元，占南韓整體出口的18.7%。

美國貿易代表署表示，2024年美國對南韓的貿易逆差為660億美元，為第8大雙邊逆差，此事極可能引起川普注意，他將長期貿易逆差視為國家緊急狀況。

李在明原訂本週會在加拿大舉行的G7峰會上，和川普舉行場邊會談，但因中東情勢緊張升溫，川普提前離席，雙方會面臨時取消。李在明提名的國務總理表示，李在明希望能趕在7月調高關稅前和美方達成協議。

西江大學經濟系副教授Joonyoung Hur表示，川普或其他國家的反應存在相當大的不確定性，若此類關稅實施，可能導致南韓整體出口減少2%，對GDP增長的最大影響可能高達0.7個百分點。

彭博經濟學家Hyosung Kwon估算，若美國恢復對南韓的25%對等關稅，南韓對美國出口恐將腰斬，導致到2030年南韓GDP下滑逾1%。

即使南韓方面成功與美國達成協議，也難保後續不會出現連鎖效應。因為如果南韓更靠攏美國，恐將損及南韓與其最大貿易夥伴中國的關係；中國2024年就買了1330億美元的南韓產品。

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