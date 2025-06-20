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夏季加盟展登場 餐飲類最夯、AI結合美容業迎缺工

2025/06/20 12:47

「2025台北國際連鎖加盟創業夏季展」今天起至23日在台北世貿一館盛大登場。（台灣連鎖加盟促進協會提供）「2025台北國際連鎖加盟創業夏季展」今天起至23日在台北世貿一館盛大登場。（台灣連鎖加盟促進協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2025台北國際連鎖加盟創業夏季展」今天起至23日在台北世貿一館盛大登場，本次展覽規模達400格攤位、集結113個品牌，涵蓋餐飲、零售、教育、服務與科技等產業，預計將催生1130家實體店面、創造5650個就業機會，並帶動近17億元周邊經濟效益。

台灣連鎖加盟促進協會指出，展期適逢畢業季與暑假檔期，具備人才充足與消費需求強勁的雙重優勢，對於畢業新鮮人、轉職者、斜槓族或中年創業者而言，是布局事業、試水創業的黃金時機。

今年展覽餐飲類品牌占比約6成，非餐飲類則為4成；餐飲品牌除了經典早午餐麥味登、拉亞漢堡、晨間廚房等，還有火鍋燒肉築間餐飲集團、路易奇電力公司，以及手搖飲Mr. Wish、TEATOP、鮮茶道等，零售通路則有全家便利商店、燦坤電子，提供有志創業者多元資源與選擇。

因應服務業普遍面臨人力短缺與營運成本上升，本次加盟展也看見美容業加速導入智慧科技。「AI科技洗頭GO」與「EXO META」兩品牌攜手展出AI科技融入商業服務業新趨勢，智慧洗頭設備具備快速洗護功能，支援營業至深夜，特別針對上班族需求設計。

另外像是「Fing’e穿戴甲AI自動販賣機」則以AI測量指甲形狀與智能推薦技術進軍加盟市場。無人機台結合咖啡廳、美容沙龍等複合空間，不僅提供即時美甲服務，AI與自動化也能大幅簡化操作流程、降低專業門檻，更讓非美業背景的創業者也能輕鬆開店。

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