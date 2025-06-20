以伊衝突升溫 下週國內油價恐漲2角

下週油價估持平或漲2角、柴油漲1-3角。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕以伊衝突推升國際油價大漲，中油啟動雙平穩措施後，預估下週油價持平或漲2角、柴油則漲1-3角。

國際油價因以伊衝突、中東地緣政治緊張局勢升級而大漲。

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中油累算至6月19日的調價指標7D3B週均價為75.46美元，較上週68.90上漲6.56美元。本週新臺幣兌美元匯率為29.555元，較上週29.830元升值0.275元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲2.1元，柴油調漲1.9元。

但中油啟動雙平穩措施，預估國內汽油不調整或調漲0.2元、柴油調漲0.1-0.3元；若按照預估漲幅，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6或26.8元、95無鉛汽油每公升28.1或28.3元、98無鉛汽油每公升30.1或30.3元、超級柴油每公升25.5或25.7元。

實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公佈為準。

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