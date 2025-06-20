晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

第一金連4年獲利新高 股東會通過配發1.2元股利案

2025/06/20 11:33

第一金連4年獲利新高，股東會通過配發1.2元股利案（記者陳梅英攝）第一金連4年獲利新高，股東會通過配發1.2元股利案（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控（2892）獲利連續4年創下新高，今日股東會順利通過每股配發1.2元股利案，其中包含現金股利0.95元與股票股利0.25元。董事長邱月琴於會中指出，面對美國川普政府美國優先政策、關稅與匯率波動等不確定因素，金融業短期獲利難免受衝擊，第一金融集團將密切掌握全球經貿變化，盡力降低衝擊、維持穩健經營。

股東會現場氣氛熱烈，資深股東黃雪芬依舊盛裝出席，並送上花束表達支持，更親手獻上養生茶給邱月琴，提醒注意健康、預防三高，笑稱「董事長身體健康，股東才能賺更多財富」。

邱月琴在致詞時表示，第一金融集團去年除積極調整獲利結構，也深化風控與法遵執行，全面強化ESG（環境、社會、公司治理）履行成效。2024年集團稅後盈餘達253.59億元，年增近13％，每股盈餘（EPS）為1.81元；其中第一銀行貢獻稅後盈餘238.06億元，年增逾10％；銀行以外子公司稅後盈餘合計23.16億元，年增近30％，獲利占比提升至8.8％，展現多元成長動能。

展望未來，邱月琴強調，第一金融集團將持續推進核心業務與數位轉型計畫，力求穩健獲利達成永續經營韌性目標，以回饋股東長期的愛護與支持。面對地緣政治變化、供應鏈重組、數位與淨零雙轉型等新挑戰，也將秉持誠信治理與創新布局，提升集團核心競爭力。

在永續金融表現方面，第一金控去年囊括多項國內外重要ESG獎項，持續入選DJSI、富時與MSCI三大永續性指數，並獲台灣證券交易所公司治理評鑑「上市組前5％」、勞動部「健康勞動力永續領航企業」等肯定。旗下銀行與證券子公司更分別名列金管會「永續金融評鑑」前25％。

第一金融集團將以「厚植誠信治理、邁向永續未來」為核心理念，落實法遵、洗錢防制、資安強化與風控管理，結合資金與投融資平台力量，推動永續共榮的新金融生態圈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財