第一金連4年獲利新高，股東會通過配發1.2元股利案（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控（2892）獲利連續4年創下新高，今日股東會順利通過每股配發1.2元股利案，其中包含現金股利0.95元與股票股利0.25元。董事長邱月琴於會中指出，面對美國川普政府美國優先政策、關稅與匯率波動等不確定因素，金融業短期獲利難免受衝擊，第一金融集團將密切掌握全球經貿變化，盡力降低衝擊、維持穩健經營。

股東會現場氣氛熱烈，資深股東黃雪芬依舊盛裝出席，並送上花束表達支持，更親手獻上養生茶給邱月琴，提醒注意健康、預防三高，笑稱「董事長身體健康，股東才能賺更多財富」。

請繼續往下閱讀...

邱月琴在致詞時表示，第一金融集團去年除積極調整獲利結構，也深化風控與法遵執行，全面強化ESG（環境、社會、公司治理）履行成效。2024年集團稅後盈餘達253.59億元，年增近13％，每股盈餘（EPS）為1.81元；其中第一銀行貢獻稅後盈餘238.06億元，年增逾10％；銀行以外子公司稅後盈餘合計23.16億元，年增近30％，獲利占比提升至8.8％，展現多元成長動能。

展望未來，邱月琴強調，第一金融集團將持續推進核心業務與數位轉型計畫，力求穩健獲利達成永續經營韌性目標，以回饋股東長期的愛護與支持。面對地緣政治變化、供應鏈重組、數位與淨零雙轉型等新挑戰，也將秉持誠信治理與創新布局，提升集團核心競爭力。

在永續金融表現方面，第一金控去年囊括多項國內外重要ESG獎項，持續入選DJSI、富時與MSCI三大永續性指數，並獲台灣證券交易所公司治理評鑑「上市組前5％」、勞動部「健康勞動力永續領航企業」等肯定。旗下銀行與證券子公司更分別名列金管會「永續金融評鑑」前25％。

第一金融集團將以「厚植誠信治理、邁向永續未來」為核心理念，落實法遵、洗錢防制、資安強化與風控管理，結合資金與投融資平台力量，推動永續共榮的新金融生態圈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法