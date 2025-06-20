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以伊戰爭發生在「家門口」 ! 中國卻未積極應對 外媒曝原因

2025/06/20 13:05

法媒指出，中國未積極介入以伊局勢，主要是考量捲入這場危機，恐讓他們損失慘重。（路透）法媒指出，中國未積極介入以伊局勢，主要是考量捲入這場危機，恐讓他們損失慘重。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以伊對攻升級，德黑蘭距離中國烏魯木齊僅相距3217公里，直接威脅了中國在該地區的經濟利益，但中國迄今為止並沒有積極介入以伊局勢，也未扮演重大角色。《Le monde》報導，中國認為捲入這樣複雜的危機，會讓他們損失慘重。

據報導，中伊兩國貿易極不平衡，伊朗的貧困狀況阻礙了中國向其出口高價值技術。得益於石油，中國是伊朗最大的貿易夥伴，但伊朗卻只是中國第38大貿易夥伴。

《Forbes》指出，如果中國採取行動保衛伊朗，此舉將會疏遠沙烏地阿拉伯和許多海灣供應國，也得在以伊衝突時保持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的暢通，這與伊朗的軍事動機有顯著的結構性差異。

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）中國與中東關係專家費蓋羅亞（William Figueroa）表示，中國在中東缺乏投射力量的能力，在傳統安全意義上也非關鍵方，中國在中東真正的優勢是在「經濟層面」。

費蓋羅亞表示，2023年中國促成沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係，斡旋沙伊對中國來說成本低、政治報酬高。但以色列和伊朗的關係並非如此，由於回報不高，即使中國有能力，也無意直接捲入這場衝突。

雖然中國偶爾會扮演外交橋梁，但以伊雙方的問題並不是沒有溝通管道，而是不願意對話，「這讓中國沒有什麼空間可以在外交上斡旋」。因此，中國迄今為止並沒有「積極」介入以伊局勢，在這場衝突內並沒有扮演重大角色。

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