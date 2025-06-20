漲價後反被打臉！奢侈品行業正「變相降價」衝買氣

報告指出，奢侈品品牌為了吸引顧客上門，正推出更便宜但尺寸更小的配件商品。圖為西班牙1家Loewe分店。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕諮詢顧問公司「貝恩公司」（Bain & Company）週四（19日）發布的最新報告顯示，面對需求放緩，奢侈品品牌為了吸引顧客上門，正推出更便宜但尺寸更小的配件商品。換句話說，奢侈品品牌正在變相降價，藉此應對業務放緩趨勢。

《彭博》報導，這股趨勢是在過去幾年奢侈品品牌大幅漲價後，面臨消費者反彈而出現的轉變。貝恩公司合夥人達皮齊奧（Claudia D'Arpizio）稱，多達4分之1的奢侈品品牌正在採用這種策略，以吸引消費者進店。 她在接受採訪時說：「它們明白它們需要重新調整。」

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雖然在皮革製品、鞋和成衣等類別中，較難推出平價產品，但一些品牌正在設法繞過這些類別，特別是動起了紡織品的腦筋。

舉例來說，LVMH旗下的Loewe品牌，以皮革包款聞名，能賣到5200歐元（約17.9萬元新台幣），但Loewe現在出了款類似毛巾布材質的束口袋包，售價僅為280歐元（約9680元新台幣）。

根據達皮齊奧的說法，奢侈品品牌也開始進軍更便宜的產品類別，如時尚飾品、眼鏡與美妝品，以吸引年輕消費族群。

這項轉變發生在奢侈品價格經歷大幅上漲之後，從2022年到2024年上半年期間，奢侈品價格平均年漲幅高達12%，導致不少消費者卻步。貝恩公司在去年估計，這個市值3640億歐元（約12.5兆元新台幣）的個人奢侈品市場，在2023與2024年之間流失了5000萬名消費者。

根據貝恩公司最新報告，在最可能出現的情景中，該產業在去年持平表現後，今年將萎縮2%至5%。如果不算新冠疫情的時候，這將是2009年全球金融危機以來，奢侈品產業最差的表現。此外，達皮齊奧補充稱，更何況當年中國市場還在成長，但現在已不再是這樣了。

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