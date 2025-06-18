引進印度移工工作會議半年沒進展 勞長洪申翰：仍在進行中

引進印度移工工作會議半年沒進展，勞動部長洪申翰表示，仍在進行中。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣規劃引進印度移工，去年11月首度召開工作層級會議，時序即將進入下半年，雙邊工作層級會議卻未見進展，勞動部長洪申翰今日解釋，除了工作層級會議外，雙方仍密集的針對相關事務進行溝通、籌備，相關的討論仍在進行中。

去年11月初，勞動部召開「臺印度勞務合作工作層級第1次會議」，前任勞動部部長何佩珊當時宣布的會議3大共識，就包括「每2個月召開1次」署長層級會議，並積極規劃第2次工作層級會議。

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不過，時序即將進入6月下旬，今年以來均未見勞動部宣布召開工作層級會議，是否雙方曾有其他正式會議？引進印度移工的進度是否可能延宕？

勞動部長洪申翰今日回應媒體詢問指出，在正式的工作會議之外，勞動部與印方仍維持密切的事務性籌備工作，進行討論與溝通，無論是我方或印方，都以積極的態度處理雙邊的需求。

洪申翰強調，原本引進的時程，就是預估最快今年下半年與印方討論，因此，雙方除了工作會議外，仍密集的進行相關事務性的溝通與籌備，因此相關的討論都在進行中。

至於旅宿業、服務業爭取引進移工的時程，洪申翰重申跨國勞動力的「3個原則」，包括希望未來跨國勞動力的政策可促成對本勞的加薪，有助於企業留才及獲得更多的勞動力，以及強化政府在外籍勞工聘僱過程裡面的角色與功能。

他表示，針對跨國勞動力政策的調整方向．目前積極檢討、盤點中，並與目的事業主管機關、行政院討論，待確認相關規劃的方案，儘快對外說明。

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