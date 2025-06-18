晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

引進印度移工工作會議半年沒進展 勞長洪申翰：仍在進行中

2025/06/18 20:26

引進印度移工工作會議半年沒進展，勞動部長洪申翰表示，仍在進行中。（記者李靚慧攝）引進印度移工工作會議半年沒進展，勞動部長洪申翰表示，仍在進行中。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣規劃引進印度移工，去年11月首度召開工作層級會議，時序即將進入下半年，雙邊工作層級會議卻未見進展，勞動部長洪申翰今日解釋，除了工作層級會議外，雙方仍密集的針對相關事務進行溝通、籌備，相關的討論仍在進行中。

去年11月初，勞動部召開「臺印度勞務合作工作層級第1次會議」，前任勞動部部長何佩珊當時宣布的會議3大共識，就包括「每2個月召開1次」署長層級會議，並積極規劃第2次工作層級會議。

不過，時序即將進入6月下旬，今年以來均未見勞動部宣布召開工作層級會議，是否雙方曾有其他正式會議？引進印度移工的進度是否可能延宕？

勞動部長洪申翰今日回應媒體詢問指出，在正式的工作會議之外，勞動部與印方仍維持密切的事務性籌備工作，進行討論與溝通，無論是我方或印方，都以積極的態度處理雙邊的需求。

洪申翰強調，原本引進的時程，就是預估最快今年下半年與印方討論，因此，雙方除了工作會議外，仍密集的進行相關事務性的溝通與籌備，因此相關的討論都在進行中。

至於旅宿業、服務業爭取引進移工的時程，洪申翰重申跨國勞動力的「3個原則」，包括希望未來跨國勞動力的政策可促成對本勞的加薪，有助於企業留才及獲得更多的勞動力，以及強化政府在外籍勞工聘僱過程裡面的角色與功能。

他表示，針對跨國勞動力政策的調整方向．目前積極檢討、盤點中，並與目的事業主管機關、行政院討論，待確認相關規劃的方案，儘快對外說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財