美國每天新增逾千名百萬富翁 大中華區富豪人數全球占比第2名

去年美國人的財富增長速度異常快，超過37萬9000人成為新的百萬富翁，平均每天增加1000多人。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，根據週三發布的一份報告顯示，去年美國人的財富增長速度異常快，超過37萬9000人成為新的百萬富翁，平均每天增加1000多人。

瑞銀發布《2025年全球財富報告》發現，受美元穩定和金融市場樂觀的推動，全球個人淨資產增長4.6%，美洲地區增長11%以上。到2024年，美國將佔全球百萬富翁總數的近40%。

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2023年，歐洲、中東和非洲引領全球財富在2022年下滑後反彈。

報告將大中華區（包括中國、香港和台灣）定義為去年淨資產在10萬至100萬美元之間的個人富豪群體，佔28.2%，位居第二；其次是西歐（佔 25.4%）和北美（佔 20.9%）。

然而，全球大多數人的淨資產都低於這個門檻，瑞銀樣本中超過80%的成年人淨資產低於10萬美元。報告稱，整體而言，約有1.6%的人淨資產達到或超過100萬美元。

瑞士銀行預計，未來5年，人均財富將進一步成長，其中美國將引領成長，大中華區的成長幅度稍小。

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