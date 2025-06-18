名師解盤》解豐銘：美國零售數據低於預期 台股震盪守高檔

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

美國５月份零售銷售較4月下滑0.9%，跌幅超過市場預期的-0.5%，創今年以來最大降幅，也是自2023年底以來首次連續兩個月下滑，其中主要受到汽車及零件、建築材料以及加油站銷售下滑衝擊較大，同時也是受到關稅影響的項目，應為提前採購潮後出現的回落現象。另一方面，5月工業生產較上月減少0.2%，為近三個月來第二度下滑，主要受到公用事業所拖累，製造業仍維持小幅成長，反映企業投資需求依然存在，同時也期待關稅造成的扭曲在第三季過後，能見度逐漸提高，經濟有望恢復緩升格局。

台灣今年４月下旬以來，外資從過去一年多的持續性匯出轉為回流，帶動台幣強勁走升，短天期利率轉為下修走勢。此外，台灣2024年超額儲蓄金額達3.69兆元，超越2021年3.58兆元紀錄，同時也較前一年度增加12.7%，因去年國內投資率升高，略為抵消部分剩餘資金。今年截至前五個月貿易盈餘已達432.4億美元，再加上川普出台的關稅政策，使企業投資轉為觀望，成長動能若趨緩，剩餘資金因而增加，致超額儲蓄進一步攀升，成為後續新台幣資產價格不墜的兩大支撐力。

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台股今日（6月18日）開低走高，終場加權指數收在22356.73點，成交量持續縮減至3826.70億元，市場追價動能趨於謹慎，類股表現漲跌互見，其中關注記憶體漲價，帶動南亞科、華邦電強勢上漲；元大台灣50完成分割後，今日重新掛牌交易，仍受市場愛戴，成交量高達24.46萬張。目前指數處於高位，全球局勢雖然有諸多不確定因素存在，惟台股基本面仍正面樂觀，短期將維持高檔區間震盪格局，操作策略上，建議選股不選市，聚焦下半年產業能見度高、營運成長動能明確的個股進行布局。

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