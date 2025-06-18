EDF整合品牌 持續在台開發2大重點專案

法國電力能源（台灣） 」（EDF power solutions Taiwan），將持續開發旗下2個重點離岸風電專案。（法國電力能源提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕法國電力（EDF）2022 年進入台灣市場，現將更名為「法國電力能源（台灣） 」（EDF power solutions Taiwan），將持續開發旗下2個重點離岸風電專案，一是 在2023 年獲配裝置容量 440MW 、與台亞風能共同開發的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」，二是規劃裝置容量超過 1000MW 的「蔚藍海苗栗離岸風電計畫」。

「EDF power solutions 法國電力能源」是由原法國電力再生能源 （EDF Renewables） 和法國電力集團國際事業部 （EDF Group International Division） 整合為新的單一事業體，以提升集團在全球各市場的營運效率與品牌一致性。

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法國電力能源表示，作為法國電力集團 （EDF Group） 子公司，法國電力能源目前於全球營運中的低碳發電設備淨裝置容量達 31 GW。

法國電力能源表示，將結合母公司EDF集團的專業能力，以及原有兩家公司的技術、商業和區域的綜效，提供設計創新和高效能的能源服務方案。

法國電力能源現擁有一萬名員工，業務遍及全球25個市場，提供廣泛的電力技術，包含低碳發電（風能、太陽能、水力、生質能）、強化與多元彈性的電力系統（電網、電池儲能、抽蓄水力、低碳火力發電、複合式電力方案等）與協助客戶減少碳足跡（分散式太陽能及儲能、微電網、電動交通等）。

法國電力能源表示，將秉持 EDF 集團致力遵循最高國際健康與安全 （Health & Safety Standards） 的標準，並在專案設計階段納入環境與社會因素考量 （Environmental & Social Factors），以利專案營運週期內有效管控對環境與社會的影響。

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