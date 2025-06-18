特斯拉租用美國各地停車場放庫存車 外媒揭這「2車款」最多

外媒報導，目前特斯拉Cyber​​truck庫存高達3000輛。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉在美國銷售不佳，為處理庫存過多的問題，傳出不得不接管美國各地的停車場，作為「溢出停車場」使用。據美媒《Electrek》報導，以往特斯拉以交付中心外的停車場作為「備用停車場」。但在過去幾週，愈來愈多的報告指出，特斯拉的車輛出現在與零售、交付或服務地點無關的停車場。

據了解，在過去的幾個月中，內華達州、佛羅里達州和俄亥俄州也發現類似的特斯拉「溢出停車場」。在本月初，密西根州法明頓希爾斯又發現了一個特斯拉「溢出停車場」存放Cybertruck。但因為該停車場並非車輛存放區，在爭議之後，當地市政府已通知特斯拉。

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外媒指出，許多「溢出停車場」的車輛都是Cyber​​truck，儘管折扣力度加大，但銷量仍比去年下降了一半，特斯拉不得不降低產量以避免庫存增加。IT之家指出，儘管特斯拉減產，Cyber​​truck的庫存量略有下降，但目前仍有超過3000輛未售出的Cyber​​truck。

IT之家表示，特斯拉在美國的庫存狀況難以準確追蹤，因為部分網站會追蹤特斯拉的車輛掛牌訊息，但特斯拉有時會為同一配置的多輛汽車發布單一掛牌訊息。儘管如此，最新數據顯示，特斯拉的庫存量在過去1周有所增加，尤其是Model 3的掛牌數量大幅上升，導致特斯拉整體庫存量高於去年同期。

分析師指出，加州作為美國最支持電動車的州之一，過去一直是特斯拉最強勁的市場，但根據加州新車經銷商協會CNCDA數據，2025年第1季特斯拉在加州的電動車新車註冊數年減15%，市占率也從一年前的55.5%驟降至43.9%。

對於CNCDA指出，即便整體加州電動車銷量年增7.3%，特斯拉卻呈現下滑趨勢，凸顯其問題並非產業趨勢轉變。儘管Model Y雖仍為加州最熱銷電動車款，但其銷量亦大跌約30%，顯示明星車型也難以逆轉疲態。

據報導，目前特斯拉在美國提供創紀錄的低租賃價格和補貼融資來銷售其汽車，然而，本季其庫存仍高於上一季度，而本季僅剩兩週。分析師預估，特斯拉第2季的交付量約在35萬至36萬輛之間，低於市場預期的41萬輛。

《Electrek》指出，美國對於特斯拉來說，還不算太糟的市場。因為對比加拿大的銷售現在幾乎消失了，而歐洲的銷量即使有新款Model Y，也下降約40%。至於在中國，儘管特斯拉已經提高了Model Y的產量，供應了所有車型，並提供了0%融資，但目前的銷量與第一季相比，仍減少了約3000輛。

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