川普批日本態度強硬 石破茂：絕不犧牲國家利益來快速達成協議

日本首相石破茂在七大工業國集團（G7）峰會閉幕時強調，日本將優先維護國家利益，不會倉促與美國達成協議。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國關稅暫緩期進入倒數，各界高度關注華府與各國的貿易談判近況，美國總統川普指稱，日本在貿易談判中「態度強硬」；日本首相石破茂在七大工業國集團（G7）峰會閉幕時強調，日本將優先維護國家利益，不會倉促與美國達成協議。

綜合外媒報導，美國總統川普與日本首相石破茂在加拿大舉行的G7峰會上進行30分鐘對話，隨後川普因以色列與伊朗衝突升溫，提前離開G7會場，離開後他在空軍一號上表示，貿易談判上日本態度很強硬。

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川普強調，日本必須明白，華府只會發出一封信說「你必須支付這麼多，否則就不用跟我們做生意了」，但他仍認為整體來看還是有達成協議的機會。

日本首相石破茂則表示，他和川普在峰會期間進行坦誠對話，但兩人對於一些貿易相關議題仍有分歧；當地時間17日，石破茂在G7峰會閉幕上表示：「我認為緩慢但確定地推進談判很重要。我堅決相信，我們絕不能為了快速達成協議而犧牲國家的利益。」

石破茂也同時宣布，他將於24至26日訪問荷蘭海牙，出席北大西洋公約組織（NATO）領袖會議。若美國總統川普出席，他擬尋求與川普對話機會以推動日美關稅談判進展。

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