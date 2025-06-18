晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「凱基松山哥」套在台揚？資產恐縮水50％

2025/06/18 12:35

「凱基松山哥」躍居台揚第二大股東。（擷取台揚官網）「凱基松山哥」躍居台揚第二大股東。（擷取台揚官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台揚科技（2314）今日舉行股東會，根據台揚年報中統計到今年4月20日的前十大股東表中，較引人注目的是，除大股東建漢（3062）持股2.01萬張，持股比例僅剩下8%外，就是素有「凱基松山哥」的廖學邦持有9155張，持股約3.63%，名列第二大股東。

台揚3月自宣布要打入全額交割股後，股價連續跌停，而3月27日跌停11.75元開出後，第二盤交易就爆出1679張打開跌停，並攻上漲停14.35元，一路鎖到尾盤，中止連跌8根跌停，當日更爆出1.44萬張大量，終場漲停委買張數則達1.51萬張。

當日台揚券商進出表，買超第一名是凱基松山，買超張數達8621張，佔當日成交比達59.22%，其次為富邦台北，買超張數703張，佔比4.83%，而元大台北買超張數496張，佔比3.41%。當時市場就盛傳是凱基松山哥進場搶進。

台揚今日開平走低，截至12:10，股價到7.18元，跌幅3.62%。若以3月27日漲停價的14.35元計算，且凱基松山哥在4月20日後並未出脫股票，資產恐縮水50%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財