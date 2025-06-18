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大樹光電案高市府第7度開罰並移送地檢 要求終止開發

2025/06/18 11:24

高雄市副市長林欽榮率專案小組，稽查大樹區和山光電場開發案。（經發局提供）高雄市副市長林欽榮率專案小組，稽查大樹區和山光電場開發案。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市大樹區和山光電場開發案疑有土石流隱憂，高雄市長陳其邁昨天（17日）受訪時震怒，高市府立即由副市長林欽榮率專案小組前往稽查，今天（18日）宣布第7度開罰並移送地檢，要求終止開發！

林欽榮昨天會同水土保持技師，前往大樹區和山光電發電設施現場勘查，確認業者的開發涉及不可開發區，並造成大面積地表裸露，屬重大違規。

林欽榮指出，經水保監督檢查發現，滯洪沉砂池未具防洪功效，限期改正而未改正，造成土砂流出基地已致生水土流失，水利局第7度開罰，已依水土保持法第33條共裁罰108萬元。高市府也將移送地檢署偵辦，除5月已要求停工，並要求能源署撤銷許可、終止開發。

高市府強調，業者本應依開發計畫所定的光電設施區域及面積，施工架設太陽能板及相關設施，但業者除於不可開發區施工，未依開發原則維持原有自然地形、地貌，以減少開發對環境之不利影響，或留設隔離綠帶或綠地，作為與周圍環境之緩衝，且進行一次性大規模整地，造成大面積地表裸露。

高市府指出，經過現勘，業者未依核定水土保持計畫施工情節重大，將依水土保持計畫審核監督辦法第31條第1項第1款規定，廢止該水土保持計畫施工許可證，嚴格要求業者立即完成違規善後裸露處，恢復植生原況及施作必要的滯洪、沉砂及防災設施。

高市府並要求能源署撤銷許可、終止開發，將報請能源署廢止籌設計畫書，並報請內政部廢止開發計畫書、恢復原土地使用，以保障民眾生命財產安全。

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