劉世芳：地方自籌租金補貼合法合規 負擔比例未定案要多討論

內政部長劉世芳今（18日）在立法院受訪表示，依據《地方制度法》，住宅政策地方政府本來就要負擔一部分，一切合法合規。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕因應新版財劃法，中央擴大租金補貼經費明年起將由中央與地方共同分攤，引發地方首長不滿。對此，內政部長劉世芳今（18日）在立法院受訪表示，依據《地方制度法》，住宅政策地方政府本來就要負擔一部分，一切合法合規；她也說，目前負擔比例尚未定案，中央、地方需要多做討論。

內政部日前發函給各地方縣市政府，表示因財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，其中台北市自籌40%最高，其餘縣市也須自籌10%至15%不等，引起地方政府不滿。

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劉世芳表示，租金補貼政策是按照《地方制度法》與《財政收支劃分法》執行。立法院今年3月三讀通過、總統也公告了新的財劃法，中央收入減少、地方收入增加，內政部收到行政院主計處通知，在編制明年預概算時，可能要重新考量不同籌編比例。

劉世芳指出，自2025年起，中央與地方政府合作良好，租金補貼申請由地方政府審查，中央政府住宅基金直接支付；截至今年為止，申請案件84萬件，通過72萬件，住宅基金支付金額約153億元。她說，希望地方政府按新版財劃法獲得的預算，並在籌編做部分負擔，目前比例尚未定案，中央與地方需要多做討論。

劉世芳強調，中央與地方政府對照顧年輕人的住宅補貼政策並未改變，希望能共同合作並渡過難關。因應新的財劃法，使中央收入減少、地方收入增加，內政部期望各縣市政府，都能運用增加的財源支持住宅補貼政策，避免年輕人在租金補貼方面出現斷鍊或其他結果。

對於在野黨立委質疑，立法院並未刪減中央的租屋補助預算，且為何中央政策要地方埋單？劉世芳回應，依據地方制度法，住宅政策本來地方就需要負擔一部分。在民國110年之前，租金補貼一直是中央與地方依財力共同負擔，在民國111、112年之後，中央財稅收入創新高，才改成由中央全額負擔。

劉世芳說明，目前支付租金補貼的財源來自住宅基金，該基金由行政院撥補給內政部，若行政院經費不足，撥補住宅基金的經費就會減少。而新版財劃法實施後，中央收入減少、地方收入增加，希望未來地方政府籌編預概算時，能納入地方政府支付的原則，這都是合法合規的。

媒體追問，若地方政府稱經費不足，是諷可能會調整補貼審查標準？劉世芳表示，若負擔比例多，審查標準可能維持不變；負擔比例低時，審查標準可能趨嚴，內政部尊重各地方政府的行政裁量權。她強調，目前補貼總數維持不變，租金補貼政策若持續獲得多數民眾支持，希望中央與地方政府能共同努力，無論是行政院追加預算，或重新考量財劃法。

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