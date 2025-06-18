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尼加拉瓜斷交台灣一場空？專家爆北京「畫大餅」但很少投資內幕

2025/06/18 11:01

尼加拉瓜2021年12月9日宣布與台灣斷交後轉與中國建交。（美聯社，本報合成）尼加拉瓜2021年12月9日宣布與台灣斷交後轉與中國建交。（美聯社，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕尼加拉瓜2021年12月9日宣布與台灣斷交後轉與中國建交。不過外媒指出，自此之後，尼加拉瓜對中國的出口額，一直未超過對台灣的出口額，且專家表示，中國幾乎不投資尼加拉瓜，多是「宣傳」但沒實際效果，其在尼加拉瓜的經濟影響力，無法與台灣和中美洲相提並論。

外媒以「尼加拉瓜社會學家表示，中國在尼加拉瓜的經濟影響力，無法與台灣和中美洲相提並論」為題，指出社會學家兼經濟學家Douglas Castro警告，中國在尼加拉瓜的投資很少，而且多是「宣傳」沒有實際效果。

Douglas Castro表示，中國在尼加拉瓜的影響力遠不及台灣，甚至遠不及中美洲對尼加拉瓜的經濟影響力，更不用說美國了，但總統奧德嘉（Daniel Ortega）和妻子穆里歐（Rosario Murillo）掌握的尼加拉瓜政府，不斷誇大中國在其經濟中的地位，投資的炒作成分大於實際。

根據數據顯示，截至2024年底，尼加拉瓜對中國出口額僅約6130萬美元（約新台幣18億元），僅占尼加拉瓜出口總額的1.46%，相較之下，尼加拉瓜對美國的出口額，比對中國出口額高出好幾倍。

Douglas Castro表示，尼加拉瓜「一直有很多潛在的投資機會，但中國人卻不去做」。至於為何為什麼中國不投資尼加拉瓜，都投資那些並非盟友或關係不那麼密切的政權？他舉例解釋，中國投資巴拿馬的邏輯是因投資有保障；在薩爾瓦多，中國認為總統布格磊（Nayib Bukele）政府的潛力，比尼加拉瓜獨裁政權更有潛力持續下去。

「中國人看到了這點，但尼加拉瓜卻沒有。奧德嘉獨裁政權不得人心，中國都知道。奧德嘉的繼任可能會引發嚴重的內部動盪，政權遲早會垮台，且沒人能保證反對派或任何掌權者會引發嚴重的內部動盪，又或者是影響到投資者在尼加拉瓜的投資。」他表示。

中國認為尼加拉瓜的政治前途充滿不確定性。 Douglas Castro表示，中國人用錢說話，但到目前為止，他們一直保持沉默，只會製造一些不該被相信的誇大宣傳。

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