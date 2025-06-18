CBO：川普稅收法案將使赤字增加2.8兆美元

美國會預算辦公室預估，川普稅收法案將導致未來十年美國赤字增加2.8兆元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會預算辦公室（CBO）週二（17日）發佈一份針對眾議院所通過的稅收法案進行更全面的分析，報告顯示，美國總統川普（Donald Trump）的減稅方案，在計入其他經濟影響後，預計在未來十年內，導致美國赤字增加2.8兆元（約新台幣82.8兆元）。

《美聯社》報導，這份由無黨派的國會預算辦公室和聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）共同編寫的報告，將預期的債務償還成本考量，發現這項法案將提高利率，並自聯邦債務基礎預測的基礎上，增加4410億美元（約新台幣13兆元）的利息支出。

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這份分析報告發佈之際，正值川普敦促共和黨領導的國會就大而美法案採取行動的關鍵時刻。該法案上（5）月在眾院投票通過，目前正在參議院進行修正。

週二的報告採用動態分析方法，透過考慮經濟變化如何影響收入和支出來估算稅收法案對預算的影響。這與靜態評分方法不同，後者假設所有其他經濟因素保持不變。CBO月初公佈了靜態分析，預估川普的法案將帶來數兆美元的減稅和支出減少，但同時也會導致赤字增加2.4兆元（約新台幣71兆元），並導致約1090萬人失去醫療保險。

共和黨員多次辯稱，更動態的評分模型能夠更準確地顯示減稅將如何刺激經濟成長，本質上可以彌補聯邦政府的任何收入損失。但新的分析赤字數字進一步擴大，為一致反對這項大型法案的民主黨人提供了新的論據，以挑戰共和黨關於減稅措施基本上可以自給自足的立場。

聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）資深副主席戈德溫（Marc Goldwein）週二在社群媒體上表示，考慮到新的動態分析，這項法案不僅無法收回所有成本，甚至根本沒辦法收回任何成本；財政部長貝森特（Scott Bessent）和其他共和黨員則稱CBO沒有充分重視該法案將創造的經濟成長。

CBO上週單獨發佈了另一份關於該稅收法案的分析報告，其中包括該措施將如何根據收入分配影響家庭。報告估計，該法案將使最貧困的美國人每年損失約1600美元（約新台幣4.7萬元），同時使最富裕家庭的收入平均每年增加1萬2000美元（約新台幣35.5萬元）。

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