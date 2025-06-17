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香港餐飲業沉淪 高官卻稱港人北上消費是認同國家發展

2025/06/17 22:11

香港餐飲和零售業因港人北上中國消費成風而陷入寒冬，在中國和香港擁有逾450家分店的連鎖快餐集團大家樂近日公布，全年獲利衰退3成。（法新社）香港餐飲和零售業因港人北上中國消費成風而陷入寒冬，在中國和香港擁有逾450家分店的連鎖快餐集團大家樂近日公布，全年獲利衰退3成。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港餐飲和零售業因港人北上中國消費成風而陷入寒冬，在中國和香港擁有逾450家分店的連鎖快餐集團大家樂近日公布，全年獲利衰退3成，但仍要跟中國境內同業低價競爭。與此同時，成立10年的富東閣海鮮酒家也因每月虧損而宣布於6月底結束營運。但香港政務司長陳國基卻表示，港人北上消費是始於認同「國家」（中國）發展，才會「用腳投票」，相關言論引發網友批評和嘲諷。

香港政務司長陳國基表示，港人北上消費是始於認同「國家」（中國）發展，才會「用腳投票」，相關言論引發網友批評和嘲諷。（歐新社）香港政務司長陳國基表示，港人北上消費是始於認同「國家」（中國）發展，才會「用腳投票」，相關言論引發網友批評和嘲諷。（歐新社）

陳國基在6月16日《文匯報》刊登的專訪中，提及國安問題時表示：「中國人民豐衣足食，生活『性價比高』。......正如很多市民了解到國家的價廉物美後，都喜歡在假日北上消費，這就是始於認同國家發展，才會『用腳投票』，懂得愛護。」

陳國基的專訪內容刊出後，獲得不同媒體引述，卻引發不少網友批評和嘲諷，質問以此推論，中國人去日本旅行是否等於用腳投票支持南京大屠殺？有網友更直斥陳國基的言論是在經營者的傷口上撒鹽。

香港網路節目評論員李慧玲則不滿陳國基之言有欲推卸責任之嫌，質疑領取高薪的官員，面對餐飲業慘澹經營之時，是否可以無所作為？她強調，儘管不應禁止市民北上消費，但亦應設法鼓勵市民留港消費，助香港走出困局。

在6月16日當天，在香港已有56年歷史的大家樂公布業績，指2024至25年財政年度的收入減少1.4%至85.68億港元（下同，新台幣322.4億元），獲利減少29.6%至2.3億港元（新台幣8.7億元）。

大家樂執行長梁可婷表示，獲利減少，主要是因為經濟不景氣，消費意欲疲弱丶市民外游及中國境內市場價格競爭激烈，以致銷售下滑，期內快餐人均消費為43港元（新台幣162元）。

面對香港消費結構轉變和經濟低迷，梁可婷直言，集團漲價的空間很少，今年會繼續推出不同優惠及性價比高的產品以吸引食客，並維持薄利多銷策略。當被問及會否擔心香港餐飲業會像中國境內般出現行業「內卷」，她表示，「市道卷，都要一齊卷，與香港人共渡時艱」。

此外，開業10年丶位於新界沙田的富東閣海鮮酒家在臉書宣布，將於6月底結業，帖文未有交代原因，但員工透露，結業與經濟有關，指今年生意轉差，客不常滿但又要面對高昂租金。

香港餐飲業向下沉淪的另一現象是，因價廉而在近年興起的「兩餸飯」（低價便當），也出現結束營運情況。「兩餸飯」售價一般在32港元至35港元之間（新台幣120元至132元之間），較貴的可售50港元（新台幣188元）一盒。

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