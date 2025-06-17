廣達強化智醫生態系 攜手軍醫切入電子傷票領域

廣達電腦董事長林百里今日出席軍醫系統合作啟動儀式。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達電腦（2382）董事長林百里今日於軍醫系統合作啟動儀式中表示，公司已與國防醫學院與三軍總醫院在智慧醫療領域展開長期合作，將以廣達QOCA智慧醫療平台為基礎，導入電子傷票解決方案，期待強化戰時與災害現場的醫療處置效率，提升即時應變能力。

此次合作由國防醫學院與三軍總醫院聯合啟動，廣達提供技術平台支援。根據國防部軍醫局新聞資料，合作主軸聚焦AI技術、即時資料擷取與戰場資訊回傳等關鍵應用，將建構具備電子傷票功能、即時視訊串流、資料記錄與決策支援功能的整合式智慧醫療平台。未來此系統可應用於軍演模擬與災害醫療場景，亦可擴充模組，建構符合前線部署需求的靈活應變架構。

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林百里表示，智慧醫療是廣達長期投入的核心領域，廣達QOCA平台目前已廣泛應用於台灣多家醫學中心與海外機構，此次更與國防醫學體系合作，導入電子傷票系統，將智慧醫療推向即時反應的新層次。目標讓QOCA不僅是資料系統，而是災難現場的即時決策工具，真正能落實於實際使用場景。

廣達技術長張嘉淵進一步指出，智慧醫療的關鍵不在單一設備，而在於「以問題為核心的解決方案」。醫療解決方案須由臨床醫師等「問題擁有者」與工程團隊共同定義需求，才能打造出真正可用的軟硬整合系統，包括前端感測器、視訊平台、AI演算法、後端資料平台與臨床試驗驗證。

張嘉淵指出，這類解決方案涉及多層複雜系統整合，每一個組件的研發時程不同，不能以加法看待，而是需要多層同步推進，包含資料標記、模組驗證、臨床實測等，必須長期深耕，台灣市場規模雖小，卻是非常理想的實證場域。

透過台灣軍醫系統或大型醫院的導入經驗，張嘉淵看好廣達能累積大量實際應用數據，進一步導入至海外市場。由於進入美國市場必須取得當地食品藥物管理局的認證，涵蓋APP、平台、用例，都要依當地需求重新設計。目前廣達已與麻省理工、哈佛、麻省總醫院（MGH）建立長期合作，推動符合美國法規的客製化解決方案。

張嘉淵強調，醫療是高度在地化的產業，即使是標準化的系統，也需因應當地政策、保險制度與臨床流程做出調整。因此，廣達的策略是以台灣為根，導入智慧醫療實證，再透過國際夥伴推進「全球在地化」（Glocalization）策略，逐步打開全球市場。

廣達表示，智慧醫療不是單點投入的業務，而是長期、多層次的整合工作，需與醫院、醫師、系統商、學研單位密切協作，建立從臨床端到產業端的閉環驗證機制。此次與軍醫體系的合作不僅為電子傷票與戰傷醫療提供實戰應用環境，也象徵產官醫跨界合作進入深水區，將成為廣達智慧醫療全球布局的重要基石。

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