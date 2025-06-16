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國銀人民幣存款連2升 仍處於12年低檔

2025/06/16 19:54

國銀人民幣存款規模仍處於12年低檔。（彭博）國銀人民幣存款規模仍處於12年低檔。（彭博）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今天公布5月人民幣存款餘額為1174.34億人民幣（以下同），月增47.09億元，已連續2個月走升，但整體水位仍處於近12年來低檔區。

根據央行統計，截至5月底，外匯指定銀行（DBU）存款餘額為人民幣889.77億元，月增59.84億元或7.2%。央行官員表示，法人戶與個人戶同步成長，其中，法人戶主要是客戶回收投資在國外的長期債票券，以及許多法人戶基於資金調度考量，小幅增加存款。

國際金融業務分行（OBU）則減少12.75億元或12.75%，降至284.57億元。主因法人戶匯出人民幣支付中國貨款，導致存款下滑。

官員表示，雖然人民幣存款餘額連2個月走升，但是規模仍處於相對低檔，畢竟當前中國經濟基本面仍未明顯改善，且人民幣無論是匯率或是利率也沒有特別吸引人之處。

根據央行統計，2018年美國總統川普首次任期開啟美中貿易戰後，國銀人民幣存款餘額從高峰逾3000億元一路反轉向下，至今年3月僅剩下1109.75億元，儘管川普第二任期起，美中關係再度緊張，但因人民幣存款餘額已低，兩岸經貿往來仍然頻繁，法人日常資金調度也有一定的人民幣需求，4月出現止跌回升，至5月已連續兩個月成長。

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