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洗錢集團租蝦皮帳號轉手中國電商牟利 蝦皮回應了

2025/06/16 19:16

蝦皮指出，平台嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號，將持續強化身分驗證機制。（路透檔案照）蝦皮指出，平台嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號，將持續強化身分驗證機制。（路透檔案照）

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上千蝦皮帳號轉租中國電商賣假貨撈逾4億 洗錢集團12嫌起訴

〔記者歐宇祥／台北報導〕本報今日報導，台中地檢署偵破「菁鼎選公司」以合法公司為掩護，在社群平台刊登廣告租賃電商平台蝦皮（Shopee）的帳戶，再轉租給中國電商業者販售仿冒商品到我國牟利，負責人今遭台中地檢署以「洗錢防治法」等罪嫌起訴。對此，蝦皮回覆，平台嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號，查獲將凍結該身分證字號的交易權限，將持續強化身分驗證機制、保護用戶安全，並配合檢警偵辦相關案件。

根據本報報導，「菁鼎選公司」以每月新台幣1200至2000元租賃蝦皮帳戶，再以每月人民幣1100元至2000元不等金額轉租牟利，全案清查到共964個蝦皮帳號，累計向中國電商收取轉租金額高達新台幣3381萬餘元，台中地檢署今天偵查終結，將謝男等12人依洗錢防制法等罪嫌起訴。

對此，蝦皮表示，嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身份驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。

蝦皮也指出，如經查證帳號遭出租供他人開設賣場，將依平台規範永久凍結該身分證字號之交易權限。依據相關法規，所有賣家於開設賣場時均須提供真實身份資訊與銀行帳戶，以完成驗證程序。

蝦皮購物並提醒，用戶若將個人身分證字號、電話等認證方式出租，不僅恐涉違法，亦須承擔承租人於平台上所實施行為的連帶法律責任。請用戶切勿以身試法，避免觸法受害，亦勿輕信陌生人士資訊，提供相關帳號資訊。

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