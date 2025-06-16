民股控台鹽綠能收購價太離譜 台鹽：已高於淨值2.6倍

台鹽表示，台綠因前任高層弊案，公司嚴重虧損，迄2024年底1股淨值僅剩0.34元，依法審慎評估民股收購價每股0.917元，已高於淨值。（圖：台鹽公司提供）

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台鹽綠能14位民股認收購價離譜 委律師告台綠高層圖利、特別背信

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台鹽綠能（台綠）14位民股股東委託律師提告台綠高層與董事圖利、特別背信並指台綠資產遭低估，台綠收購民股股價過低、不合理。台鹽公司回應表示，台綠因前任高層弊案，公司嚴重虧損，迄2024年底1股淨值僅剩0.34元，依法審慎評估收購價0.917元，已高於淨值的2.6倍；且資產無低估情事，請提告的民股股東自重。

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台鹽說明，為解決台綠淨值大幅低降困境，台鹽依法進行收購，採最嚴謹的股價評估機制，委託專業鑑價機構進行公允評估，並由3位獨立會計師出具價格合理性意見書，核算後以每股0.917元收購股權，收購價高於淨值的2.6倍。

台鹽稱，股權收購案經台鹽公司審計委員會、董事會及台綠董事會、股東會決議通過，收購作業完全符合《公司法》、《企業併購法》等法令規範，程序完備且資訊充分揭露，兼顧市場公允與股東權益。

另為保障股東權益，台綠也在臨時股東會會場設置「異議股東專區」，向前來洽詢的股東說明異議辦法，台綠未來將主動依法提請法院確認收購價格，有異議的股東也可向法院提出說明。要特別澄清的是台綠公司實收資本額為3.7億元，迄2024年底民股股東30%股權淨值約僅387萬元，台鹽以2.6倍價格收購，已優於淨值甚多。

台鹽並說，自稱民股人士罔顧台鹽歷來投資台綠的虧損，無視台鹽持續挹注台綠轉型成本，偏離現實、片面臆測台綠潛在價值，甚至汙名化現今經營團隊，所謂「5億元潛在收益案場」位於七股總量管制區內的台區段案場，台綠僅有承租權，依法不得開發且無法預估開放時程，長期閒置使公司每月需負擔高額租金，標售是為降低經營風險，完全合法合規。

另外，渡子頭案場開發仍具高度不確定性，台綠資產及帳務均依IFRS準則嚴謹列計且經會計師查核簽證，絕無隱匿情事，若確有民股所稱高達80幾億元的資產，台綠淨值不可能僅剩0.34元。

台鹽說，台綠現任董事長李杰翰、總經理林昇慧及全體董事均依法派任，所有決策恪遵法令及關係人交易規範，絕無圖利任何人的情事，股權收購後，由台鹽百分之百持股，更能貫徹台鹽誠信經營理念、確保永續發展。部份提出異議的股東是在前經理人時期參與投資的民股股東，倘若意圖主導指控台綠目前經營團隊，其動機與立場有待商榷，還望君子自重；同時希望各界基於客觀事實理性溝通，避免不實訊息影響投資大眾權益與產業發展。

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