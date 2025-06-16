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智慧資安攜手AuthenTrend 拓展無密碼驗證市場

2025/06/16 17:08

資安科技宣布成為無密碼驗證領導品牌AuthenTrend（歐生全創新）台灣獨家代理商。圖右為智慧資安董事長詹伊正，左為AuthenTrend 董事長李欣欣。（記者歐宇祥攝）資安科技宣布成為無密碼驗證領導品牌AuthenTrend（歐生全創新）台灣獨家代理商。圖右為智慧資安董事長詹伊正，左為AuthenTrend 董事長李欣欣。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）旗下資安廠商智慧資安科技（uniXecure）今日宣布，成為無密碼驗證領導品牌AuthenTrend（歐生全創新）台灣獨家代理商，雙方將攜手推廣符合FID02國際標準的指紋驗證解決方案，首要瞄準政府、金融、醫療等產業。

智慧資安董事長詹伊正指出，隨著量子運算技術的快速發展，傳統密碼機制正面臨相當大的安全挑戰，身份驗證是資安的基石、市場需求持續攀升，同時客戶的需求也持續多元化，智慧資安將與合作夥伴一起抓住商機。

業者說明，AuthenTrend是全球少數同時兼顧安全性、使用體驗與標準合規的品牌，更是台灣市場唯一能同時支援Microsoft及macOs兩大系統導人的無密碼驗證服務商，而智慧資安則可與AuthenTrend搭配多元的產品組合，提供客戶從軟體應用到硬體設備的端到端服務。

AuthenTrend的營收逾半數來自日本、東南亞、歐洲等海外市場，董事長李欣欣表示，無密碼驗證技術在台灣市場剛剛起步，今年目標至少協助100家企業導入，不過也期望能因與智慧資安合作而讓客戶數有更多成長，將持續以身分識別認證與FIDO國際標準為核心，提供企業最信賴可靠的無密碼驗證服務。

展望未來，智慧資安與AuthenTrend 將持續深化技術合作，推動無密碼驗證的普及與創新，從企業資安防護到政府機關、金融、醫療等高敏感產業，打造更安全、便捷的身分驗證體驗。雙方也將積極邀請更多合作夥伴與生態圈成員一同加入，攜手實現「無密碼未來」的願景，共同建構一個以身分為核心、以信任為基礎的新資安時代。

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