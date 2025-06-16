國產署12宗地上權招標 AIT舊址底價近20億

財政部國產署今公告12宗國有土地招標設定地上權，AIT舊址首次列標。（資料照，取自AIT臉書）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今公告12宗國有土地招標設定地上權，包括台中市3宗，台北市、新北市、高雄市各2宗，桃園市、台南市、嘉義市各1宗，合計面積2.35公頃、權利金底價42億7448萬餘元，預計8月4日開標。其中，美國在台協會（AIT）舊址首次列標，面積僅462坪、但權利金底價達19.87億元，預料將吸引不少業者競標。

國產署表示，本批招標標的地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％；地租隨申報地價調整之年息率為1％，不隨申報地價調整之年息率為2.5％。其中，新北市林口區土地屬國市共有，地上權及地上建物不得辦理一部讓與，其餘11宗均得辦理一部讓與。

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國產署指出，本批次首次列標者9宗，屬商業區土地有2宗，其中台北市大安區土地為AIT舊址，這是AIT於2019年搬遷後首度列標，該地鄰近捷運大安森林公園及大安站，為北市精華地區的大面積標的，預料競標情況可能相當激烈。另，新北市永和區土地，位於竹林路巷內，周邊銀行林立，服務性機能完善。

至於住宅區土地則有4宗，其中北市信義區土地位於吳興街靜巷內，鄰近台北醫學大學附設醫院及惠安公園，生活機能完善；新北市林口區土地，面積983坪最大，權利金底價27.37億元，鄰近林口工一工業區、林口國民運動中心等；桃園市大園區土地，位於菓林重劃區內，四面臨路，鄰近桃園國際機場；台中市南區土地，位於第13期市地重劃區內，土地坵型方正，鄰近中山醫學大學附設醫院。

另外，工業區土地有2宗，皆位於台中市辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區西南隅，區位良好，該工業區土地甫於2025年第1批公告標脫；另1宗嘉義市第三種休閒專用區土地，可規劃健康防老園區，興建健康住宅。

國產署指出，這次3宗標的重新公告標售，其中2宗高雄市土地，分別為仁武區社區中心商業區土地，鄰近國道1號及10號鼎金系統交流道，交通便利，及小港區住宅區土地，鄰近高雄公園及小港森林公園，生活機能良好；台南市東區平實營區商業區土地，三面臨路且坵塊方整，屬市中心的大面積優質標的。

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