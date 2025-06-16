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黑松食品董事改選 張斌堂續任董事長

2025/06/16 16:51

黑松公司（1234）今天召開股東常會改選董事，會後董事會也推舉張斌堂（中）續任董事長。（黑松提供）黑松公司（1234）今天召開股東常會改選董事，會後董事會也推舉張斌堂（中）續任董事長。（黑松提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕黑松公司（1234）今天召開股東常會改選董事，會後董事會也推舉張斌堂續任董事長，黑松董事長張斌堂表示，黑松將以「生活品牌、超越代理、進化銷售」3大營運方針，推動企業創新與轉型。

張斌堂表示，「百年企業是極其珍貴的成果，未來我們仍會堅守初衷、擁抱改變，持續與時俱進」，希望黑松這個品牌，更貼近大家的生活、走進人心，讓每一位支持黑松的人，都能感受到百年品牌的溫度與前進的力量。

黑松2024年合併營收達102.5億元，個體營業收入淨額為89.75億元，本業營業利益6.1億元，稅後淨利9.47億元，毛利率25.06%，每股盈餘2.36元，今日股東會亦通過113年度盈餘分配案，每股將配發現金股利1.9元。

張斌堂指出，「健康歡樂」是黑松的企業願景，將提供符合消費者需求的創新產品與體驗，持續深耕飲料事業，「黑松FIN好菌補給飲」是去年成長表現最突出的產品之一，將好菌融入飲料中，兼具健康機能與好喝口感，深受親子族群喜愛，全年銷售大幅成長43%。

今年1至5月，黑松持續推動產品創新，包括清爽不甜膩、適合搭餐飲用的「黑松沙士 清新紅柚風味」，以及添加機能素材GABA、強調輕鬆無負擔的「黑松茶花焙香麥茶」，兩款新品上市後皆獲得市場好評。

黑松也持續發揮品牌代理實力，去年底完成50度以上金門高粱酒的總經銷簽約，繼代理CHOYA梅酒與Hardys夏迪葡萄酒之後，更宣布與國際洋酒集團麥立得洋酒公司（Ian Macleod Distillers）合作，引進麥克勞德產區系列單一麥芽威士忌，讓代理品類更完整。

黑松與立頓策略聯盟合作亦邁入第10年，旗下奶茶系列亦持續穩定成長，今年也再迎合市場，推出兩項新品- PKL 330mL立頓琥珀紅茶、PET 535mL立頓蜂蜜紅茶。黑松秉持「超越代理」的營運方針，未來將拓展更多不限於酒類或飲料的知名品牌代理機會。

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