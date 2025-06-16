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手持對等關稅尚方寶劍 美國要求越南與中國科技脫鉤

2025/06/16 17:09

美國正在與越南進行對等關稅談判，知情人士透露，美國正在要求越南與中國技術脫鉤。（路透資料照）美國正在與越南進行對等關稅談判，知情人士透露，美國正在要求越南與中國技術脫鉤。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國正在與越南進行對等關稅談判，《路透》報導，知情人士透露，美國正在要求越南與中國技術脫鉤，在所有送往越南組裝，再出口至美國的設備中，減少使用中國的技術。

越南是蘋果、三星電子等大型科技巨擘的主要生產基地，這些公司通常依賴中國製造的零件。Meta和Google在越南也有承包商，生產虛擬實境（VR）耳機和智慧手機。

越南政府一直在與當地企業開會，希望提高越南零件的供應，企業雖然樂意合作，也坦言他們需要一些時間和技術來實現這個目標。

美國總統川普在4月2日宣布實施對等關稅，其中越南被課徵46%，這可能嚴重限制越南製造產品進入美國市場，並顛覆這個共產國家的出口導向成長模式。

知情人士說，越南已被要求減少對中國高科技的依賴，這是供應鏈重組的一環，最後也會降低美國對中國零件的依賴，最終目標是加速美國與中國高科技領域的脫鉤，同時提高越南的工業產能，並以VR設備為例，說明越南組裝的產品過於依賴中國技術。

《路透》無法獲悉美國是否已提出數字目標，例如對「越南製造」產品的中國成分設定上限，或依據中國成分含量徵收不同的關稅。隨著美國規定的對等關稅生效期限7月8日迫近，越南與美國達成協議的時間和範圍仍不明朗。

去年，中國向越南出口價值約440億美元（新台幣1.3兆元）的電子元件、電腦和手機等科技產品，約占中國對越南出口總額的30%。越南則向美國出口了價值330億美元（新台幣9742億元）的科技產品，占越南對美國出口總額的28%，今年這兩種貿易流量均呈現成長趨勢。

知情人士透露，越南談判代表先前認為，美國的要求強硬且困難。美國也希望越南打擊一些中國商品在貼上「越南製造」標籤後運往美國，以避開美國高關稅的做法，越南也正努力聽從美國的這個建議。

越南貿易部15日表示，上週在華府與美國舉行的第3輪貿易談判取得了進展，但關鍵問題仍未解決。越南共產黨總書記蘇林計畫6月底赴美，與美國總統川普會面，但具體時間尚未公布。

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