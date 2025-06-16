國泰台大團隊估今年GDP 2.8％ 景氣若衰退央行可能降息

國泰金控今舉辦第2季臺灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今舉辦第2季臺灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大團隊維持今年台灣經濟成長率預測值2.8%，研判有80%的機率落在1.6%-3.5%；並預期若台灣景氣明顯降溫至零成長甚至負成長，則台灣央行有機會跟進外部央行降息半碼。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，維持GDP預測不動，主要是由於3大不確定因素：首先，包括美國、歐洲和中國等主要經濟體今年的GDP預估遭下修；其次，今年上半年國內民間消費減少，第1季幾乎是零成長，包括股市、房市、車市交易量都較去年同期明顯下滑，連帶手續費和佣金也減少，而民間消費佔GDP近5成。

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最後，徐之強說，受到AI浪潮和關稅豁免期的提前出貨影響，我國5月出口逾500億美元創歷史新高，今年前5個月海關出口年增24%、上半年出口達兩位數成長，有別於過去傳統電子業5窮6絕的情況，讓人憂心下半年出口可能沒辦法像上半年那麼好，甚至可能遭遇斷崖式衰退。

徐之強指出，上述3大不確定因素，使得團隊對我國今年GDP預估值維持在2.8%。

此外，徐之強表示，4月美國對等關稅政策宣布後，市場擔憂景氣將陷入衰退，一度預期Fed將降息4碼，但後續川普遞延關稅生效時程，並針對部分商品暫時豁免關稅徵收，搭配美國通膨降幅趨緩，以及關稅政策增添通膨預期上揚壓力，Fed寬鬆態度轉趨謹慎，市場再度縮減降息幅度預期。目前利率期貨交易商預估，下次美國聯準會降息將落在9月會議，2025年降息幅度約為2碼。

徐之強說，團隊預估下半年國內市場焦點將由「關稅談判」轉向「實質景氣影響程度」，金融市場波動性仍高，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。台灣景氣動能目前仍相對強勁，預期央行將維持利率不變。

但他提到，下半年出現2種情況，央行可能降息，一是下半年出口衰退使得經濟成長率轉為負成長，央行可能不會如同過往等到連2季衰退，做出提前降息的動作。

另一因素則是美國總統川普關稅政策及中東戰爭導致通膨再起的隱憂，以5月通膨率約1.5%，前5月平均約2%，若下半年通膨仍高加上景氣趨緩，且中東局勢惡化帶動油價上漲，通膨率高於2%，也是影響央行降不降息的一個考量。

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