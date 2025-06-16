永豐金證：關稅進入協商期空窗 下半年三大利多

展望下半年全球資本市場，永豐金證券表示，美國仍是關鍵因子，並點名市場有三大利多消息。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金證券指出，美國關稅談判進入「協商空窗」，資本市場恐慌情緒降溫，投資人目光重新聚焦人工智慧（AI）與人形機器人的發展趨勢。伴隨AI技術快速進步與資本支出持續擴張，加上人形機器人進入技術與應用融合的關鍵轉折期，市場預期，半導體與科技供應鏈，勢必將成為未來幾季市場核心焦點。

展望下半年全球資本市場，永豐金證券認為美國仍是關鍵因子，並點名三大利多消息包括：

請繼續往下閱讀...

第一，美國關稅談判展延90天，帶動國際股市再度回升到4月水準。

第二，市場期待貿易衝突有機會緩解，聚焦未來幾周美國財政部長Scott Bessent與那些國家達成關稅協議；第三，NVIDIA上季財報與業績指引優於市場預期，為美股注入穩定信心。

不過，永豐金證券也強調，短期市場仍受美國財政狀況與美歐貿易談判進度影響，投資人需謹慎應對。

永豐金證券表示，美國關稅談判進入協商空窗，資本市場恐慌情緒降溫，投資人目光重新聚焦人工智慧（AI）與人形機器人的發展趨勢。人形機器人與AI融合趨勢引爆市場關注，全球半導體產業持續樂觀。

永豐金證券6月5日舉辦「第二季產業投資論壇」吸引近400名機構投資人參與。本次論壇安排六場專題演講，聚焦半導體供應鏈、人形機器人與AI共計三大熱門議題，同時邀請南電、佳世達、奇鋐等14家上市櫃公司與投資法人面對面交流。

資策會產業顧問兼組長鄭凱安先以「全球半導體產業供應鏈之競合、趨勢」為題，點出AI運算將帶動晶片算力需求，並促進先進製程、先進封裝與記憶體技術發展。即便2025年終端消費性電子產品需求具有低迷可能，他仍認為，在AI晶片與伺服器需求持續主導供應鏈之下，全球半導體產業成長正向看待。

此外，資策會資深產業分析師兼組長盧冠芸指出，「人形機器人與人工智慧的融合現況與展望」為題，看好台灣在機器人、晶片與資通訊供應鏈方面具備優勢。

盧冠芸指出，人形機器人共有四大商機，包括「開發模組整合應用」、「導入AI與軟體平台」、「聚焦感測零組件與組裝」、「軟體模型系統整合」，即便短期商機尚未顯著，台灣廠商應以長線布局先搶占未來供應鏈先機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法