創投公會提3項改革建議 蕭美琴：致力於打造創新雨林

創投公會理事長邱德成（右起）上週五率領理監事前往總統府拜會副總統蕭美琴。（創投公會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投公會今天表示，政府持續重視國內創投產業發展，理事長邱德成上週五（13日）率領理監事前往總統府拜會副總統蕭美琴時，提出3項制度改革建議，目的在於強化新創投資環境，培育台灣下一代產業升級動能；對此，蕭美琴表示，政府致力於打造「創新創業雨林生態系」，將持續改善投資環境，推動台灣邁向亞洲資產管理中心。

邱德成指出，新創企業是台灣產業的「新生兒」，在《產業創新條例》修法後，仍有政策優化空間。首先，法人投資抵減應擴大至「五大信賴產業」及「5+2創新產業」，以引導資金投入國家重點發展方向。其次，將新創企業稅賦優惠年限由5年延長至8年，協助度過成長初期的資金瓶頸。第3，鼓勵大型企業併購具潛力的新創事業，讓創新轉為企業內部動能，促進資金再投入，加速產業升級。

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邱德成認為，副總統蕭美琴不但在在外交、國安及國際合作上的貢獻，也具備將國際視野延伸至產業與科技戰略的遠見。目前半導體雖是台灣戰略優勢，但若無持續創新與新創能量，「產業少子化」將成為未來國安隱憂。創投公會因此呼籲制度改革應貼近實務，設計具彈性誘因，讓創新真正成為支撐台灣未來的力量。

蕭美琴指出，台灣政府將聚焦提升投資國際化程度，協助新創產業拓展全球市場、接軌國際。創投公會期待在官民協力下，台灣新創產業能蓬勃發展，於全球科技與產業競爭中脫穎而出。

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