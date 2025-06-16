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店租+物流成本扛不住 八方雲集將撤出馬祖

2025/06/16 15:29

鍋貼霸主八方雲集2018年9月進軍馬祖南竿開設直營店，如今傳出6月27日租約到期，決定撤出馬祖。（取自八方雲集官方粉絲頁）鍋貼霸主八方雲集2018年9月進軍馬祖南竿開設直營店，如今傳出6月27日租約到期，決定撤出馬祖。（取自八方雲集官方粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集2018年9月進軍馬祖南竿開設直營店，如今傳出6月27日租約到期，因店租持續上漲及外島物流成本增加等因素，決定撤出馬祖。

據悉，八方雲集當初進軍馬祖是因創辦人林家鈺曾在南竿津沙服役，對馬祖有特別的感情，加上友人牽線，2018年中以月租14萬元，租下馬祖「地王」品樂大樓1、2樓，在馬祖開出外島唯一的直營店。

目前八方雲集在外島澎湖已開了3家加盟店、在金門開了2家八方雲集和1家梁社漢排骨加盟店。

連鎖店業者表示，在外島開店有很多經營困難要克服，所有原物料得從台灣本島配送，不只經營成本高，尤其是物料配送很難掌控，只要遇到海象不好，船運無法如期送貨，一周一配就斷貨了。

八方雲集創辦人林家鈺今天拜會連江縣政府時表示，基於企業責任，仍希望能在馬祖營業，若能尋找到適合的場地，或有人願意加盟，以加盟店的型式在馬祖營業，八方雲集還是有機會在馬祖繼續營業。

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