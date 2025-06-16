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歐盟網路韌性法2027年上路 資安院建議供應鏈4大準備

2025/06/16 15:16

國家資通安全研究院預期，CRA將對全球相關產品供應鏈廠商有實質影響。（記者徐子苓攝）國家資通安全研究院預期，CRA將對全球相關產品供應鏈廠商有實質影響。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕歐盟《網路韌性法》（Cyber Resilience Act, CRA）的主要義務將在2027年實施，業者若違法可能面臨高達5億台幣的天價罰鍰，台灣產業準備好了嗎？國家資通安全研究院預期，CRA將對全球相關產品供應鏈廠商有實質影響，更將成為全球產品資安法規的參考標竿，建議企業及早準備因應。

資安院指出，目前常見的產品資安風險大致可分為三類來源：一是製造商未尊重隱私、體貼用戶需求或善盡告知責任。二是產品本身的弱點、漏洞或資安防護疏失，而這也是歐盟CRA主要處理的議題。三是來自人類對新技術或應用的掌握不足或監管真空所致風險，如對人工智慧的應用發展等。

縱觀國際現況，根據資安院資料，儘管已有部分國家開始建立產品漏洞通報規範，例如中國要求網路產品提供者通報漏洞資訊，英國則規定製造商應設置處理產品資安問題的聯繫管道，然而整體而言，國際間多數制度仍停留在自願揭露的階段。

不過，這個情況在CRA誕生後出現轉折，CRA將導入強制性漏洞通報制度，要求產品製造商一旦發現產品遭「活躍漏洞利用」（actively exploited vulnerability），必須依規定通報。

根據CRA，製造商若發現產品出現「活躍漏洞利用」，須在24小時內發送早期預警通知（early warning notification）、72小時內完成漏洞通知（vulnerability notification），並在有可用的矯正或緩解措施時，於14天內提交最終報告（final report）。若違反規定，最高可處以1500萬歐元（約5.12億新台幣）或全球年營收2.5%的罰鍰，並可能面臨產品下架、召回或限制銷售等處分。

CRA適用哪些產品？根據法案內容，凡是在歐盟市場提供「具有數位元素」的產品，包括聯網硬體、軟體與遠端資料處理解決方案等，皆屬適用範圍。不論產品是否由歐盟境內廠商製造，只要在歐盟市場上架，即須遵循該規範。

資安院強調，CRA不僅要求聯網產品的安全、通過自評或第三方驗證等，且產品整個生命週期中原則均須持續符合基本資安要求，面對CRA將帶來的制度轉變與國際影響，產業的下一步應是儘早啟動內部準備作業。

面對法規即將生效、時程明確壓力下，資安院建議製造商儘早著手準備四項重點作為：建立漏洞處理機制；建立PSIRT並加入國際資安事件緊急應變小組論壇（FIRST）；制定漏洞應變流程、定期進行內部演練；提供Bug Bounty。

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