賺翻了！川普財產申報：靠加密貨幣賺逾17億元

川普財產申報靠加密貨幣賺逾17億元。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕靠加密幣大賺錢！根據美國總統川普披露財報申報中，去年通過與1家美國加密貨幣交易平台達成協議，從加密貨幣代幣的銷售中大賺5740萬美元（約新台幣17億元），突顯了美國總統如何從他對數字資產行業的擁抱中受益。

綜合外媒報導，這份長達200多頁的財產申報文件，詳細列出了川普總統的股份持有、股息收入、不動產、投資組合等資產情況。文件日期為2025年6月13日，由美國聯邦政府道德辦公室（OGE）發布，旨在防止行政部門發生利益衝突。

請繼續往下閱讀...

根據文件，川普在2024年10月與去中心化金融公司World Liberty Financial達成合作，藉由該公司發行的代幣獲得了5740萬美元收益。今年1月，也就是他就職前數小時，川普還推出了以自己命名的加密代幣"川普幣"。

World Liberty Financial金融公司發行了總量達1000億枚的代幣，其中約225億枚分配給了與川普有關聯的公司 DT Marks Defi。

川普一向對加密貨幣持支持態度，他的兩個長子也積極參與該領域。川普還多次在社交媒體上吹捧他自己的$TRUMP，上個月還為其最大的持有者舉辦了1場盛大晚宴。

此外，川普家族的媒體公司上週表示，它希望推出自己的交易所交易基金，直接持有比特幣，並在5月表示將籌集25億美元（約新台幣740億元）來創建「比特幣金庫」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法