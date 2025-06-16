名師解盤》黃文清：6月底前震盪整理 聚焦AI、重電、高股息

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股出現一些震盪，實際上從上週五開始，主要受到中東局勢急遽升溫的情況之下，其實台股就已經開始面臨震盪整理回檔這個的壓力，那麼從這一波低點1萬7300點這邊的一個位置開始強彈以來，實際上到最高過了年線一度是來到2萬2470點，這個漲勢相當的凌厲，那點數的位置也漲了5100點之上，漲幅將近3成，所以可以看的出來，這一波的漲勢到最高點為止，都已經來到過去比較超漲區的一個3成左右。

而年線之上，就回到去年所謂的一個高檔的區間，套牢的整理區，換句話說，即便沒有中東局勢升溫這個負面因素影響，台股往上可能震盪整理的機會也非常的高。

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那剛好，我們看到這個短期之間戰火蔓延的情況之下，對於油價的衝擊，短線的急漲，也帶來市場對於通膨的疑慮，這個其實都是市場短期擔心的一些因素，造就了短波段可能台股出現震盪整理的原因。

但大致上，我們覺得指數在未來這1、2個禮拜，到6月底之前，台股應該還是一個區間整理，也就是大概是在回檔低點的一個位置，以季線為一個往上的一個支撐。那區間震盪整理的過程當中，在找機會介入下半年機會比較好、基本面佳的這些族群，包括AI相關的伺服器，以 ASIC為主的這些伺服器個股。

那第2個的話，就是在零組件部分，散熱相關的零組件，或者是在有關整體營收獲利，在5月份成長這些零組件這些的股票，包括伺服器或者是在一些AI相關的零組件。那其他像是在非電子部分，在重電的族群也有機會開始回升。

所以我們大致上是認為，台股你們先耐心地等區間震盪整理回檔的過程當中再來逐步的介入，那類股當中，以AI為主，其他像是在重電、在太陽能電廠，或者是在其他的高股息的部分，可以逐步的再逢低承接。

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