晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》黃文清：6月底前震盪整理 聚焦AI、重電、高股息

2025/06/16 15:27

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股出現一些震盪，實際上從上週五開始，主要受到中東局勢急遽升溫的情況之下，其實台股就已經開始面臨震盪整理回檔這個的壓力，那麼從這一波低點1萬7300點這邊的一個位置開始強彈以來，實際上到最高過了年線一度是來到2萬2470點，這個漲勢相當的凌厲，那點數的位置也漲了5100點之上，漲幅將近3成，所以可以看的出來，這一波的漲勢到最高點為止，都已經來到過去比較超漲區的一個3成左右。

而年線之上，就回到去年所謂的一個高檔的區間，套牢的整理區，換句話說，即便沒有中東局勢升溫這個負面因素影響，台股往上可能震盪整理的機會也非常的高。

那剛好，我們看到這個短期之間戰火蔓延的情況之下，對於油價的衝擊，短線的急漲，也帶來市場對於通膨的疑慮，這個其實都是市場短期擔心的一些因素，造就了短波段可能台股出現震盪整理的原因。

但大致上，我們覺得指數在未來這1、2個禮拜，到6月底之前，台股應該還是一個區間整理，也就是大概是在回檔低點的一個位置，以季線為一個往上的一個支撐。那區間震盪整理的過程當中，在找機會介入下半年機會比較好、基本面佳的這些族群，包括AI相關的伺服器，以 ASIC為主的這些伺服器個股。

那第2個的話，就是在零組件部分，散熱相關的零組件，或者是在有關整體營收獲利，在5月份成長這些零組件這些的股票，包括伺服器或者是在一些AI相關的零組件。那其他像是在非電子部分，在重電的族群也有機會開始回升。

所以我們大致上是認為，台股你們先耐心地等區間震盪整理回檔的過程當中再來逐步的介入，那類股當中，以AI為主，其他像是在重電、在太陽能電廠，或者是在其他的高股息的部分，可以逐步的再逢低承接。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財