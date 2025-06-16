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黃金「光芒萬丈」時刻到！華爾街一致認為是避險「不二之選」

2025/06/16 14:00

黃金「光芒萬丈」時刻到！華爾街一致認為是避險「不二之選」（美聯社資料照）黃金「光芒萬丈」時刻到！華爾街一致認為是避險「不二之選」（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場避險邏輯變了，隨著金價於上週五（12日）收每盎司3452美元歷史新高，在本輪以伊衝突中，華爾街對於避險資產間的取捨，似乎正劃分出一條清晰的脈絡，黃金「光芒萬丈」，而美元與美債則「黯然失色」。

財聯社報導，行情數據顯示，Comex期金價格上週五收在每盎司3452美元，雖然並未能刷新4月盤中創下的歷史最高位3509美元，但依然改寫了歷史最高收盤位。

資管公司DWS美洲固定收益主管George Catrambone受訪時表示，「黃金目前是人們心目中的新型無風險資產。」他還補充稱，目前10年期和30年期美國國債顯然不再被視為避險工具。

Catrambone指出，這是自2個月前極端市場動盪爆發以來的教訓，當時美國總統川普於4月2日突然宣佈實施力度遠超人們預期的解放日關稅，令市場震驚。

他指出，除非另有證明，否則黃金已成為新的替代無風險資產。

長期以來，黃金、美元和美國國債一直是地緣政治緊張局勢加劇或市場壓力時期，投資人爭相購買的避險資產。但今年以來，人們對三者的偏好出現了明顯的差異。

自4月關稅風波以來，對持久的「拋售美國」交易的擔憂一直籠罩著全球市場，ICE美元指數上週五雖然小幅上漲了0.3%，但今年迄今仍比去年同期下跌了9.5%。不少業內人士表示，在以色列對伊朗發動攻擊後美元兌主要非美貨幣僅溫和上漲，進一步強化了美元作為全球避險貨地位正在削弱的跡象。

摩根大通策略師Meera Chandan和Arindam Sandilya在上週五致客戶的報告中表示，「中東緊張局勢是看跌美元觀點需要應對的風險，而非遊戲規則改變者」,預計現階段美元受到的支撐影響不會持久。

跨境支付公司Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，市場瀰漫的避險基調提醒投資者，今年美元的下跌更反映了長期成長擔憂，而並非短期對美國資產流動性需求的任何變化。

宏觀對沖基金Tudor Investment創辦人Paul Tudor Jones表示，美元1年後可能會下跌10%。

而與勉強小漲的美元相比，美債價格甚至在上週五這個避險情緒高漲的交易日依然出現了下跌。美國10年期美債殖利率上週五盤尾上漲6.7個基點，至4.424%，因市場對通膨上升的擔憂壓過了避險買需。

美銀分析師Alex Cohen和Mark Cabana則指出，這種反常現象背後的情況顯示，通膨擔憂和財務風險正在侵蝕投資人對傳統避險資產的信任。美債在當前市場的風險厭惡情緒中，已不再具有傳統的「避險」屬性。

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